Umzug der Kreisabfallwirtschaft nach Moringen stagniert

Von: Kathrin Plikat

Vor der Baustoffhandlung Bierkamp im Moringer Gewerbegebiet Industriestraße soll die Kreisabfallwirtschaft ihr neues Domizil bekommen. © Archivfoto: Roland Schrader/nh

Die Kreisabfallwirtschaft soll vielleicht schon im kommenden Jahr von Northeim nach Moringen umziehen (HNA berichtete).

Northeim/Moringen – Auf einem Areal an der Moringer Industriestraße, in Nachbarschaft zum Neubau des Baustoffhandels Bierkamp, soll das neue Domizil entstehen. Bereits Ende 2020 hatte der Northeimer Kreistag den Umzug beschlossen – doch erst rund drei Jahre später, also Ende 2023, sollen die Bauarbeiten in Moringen starten, sagte jetzt Landkreis-Sprecherin Anna-Madeleine Feg auf HNA-Anfrage.

Gründe für diese lange Verzögerung gibt es nach ihren Worten einige: So habe es zum Beispiel im vorigen Jahr auf mehrere Ausschreibungen für den Bau der Gebäude oder für Ausrüstung keine Angebote von Unternehmen gegeben, sodass viele Arbeiten erneut ausgeschrieben werden mussten, darunter die Tragwerksplanung und die technische Gebäudeausrüstung.

Das Baugrundgutachten wurde ebenfalls ausgeschrieben und erstellt, so Feg weiter. Die Energieberatungsleistungen wurden ausgeschrieben und vergeben. Erst im Mai 2022 konnten Aufträge erteilt werden, sodass im Sommer vorigen Jahres weiter geplant werde konnte. Das hatte die Kreisverwaltung im November vorigen Jahres auf HNA-Anfrage mitgeteilt.

Seitdem ist offensichtlich nicht viel passiert – bei der jetzt erfolgten Anfrage zum Stand der Dinge vor zwei Wochen hatte der Landkreis mitgeteilt, dass es „nichts Neues“ gibt. Im November 2022 hieß es, dass aktuell die Vorplanungen für den Neubau laufen, sie seien aber noch nicht abgeschlossen.

Daher könne auch noch nichts zu den Kosten für Neubau und Umzug der Kreisabfallwirtschaft nach Moringen gesagt werden. Als der Kreistag im Dezember 2020 den Umzug beschlossen hatte, war von rund neun Millionen Euro Gesamtkosten die Rede.

Auch die Frage, wie es mit dem jetzigen Areal der Kreisabfallwirtschaft an der Von-Menzel-Straße in Northeim nach dem Umzug weitergeht, gab es von der Kreisverwaltung keine Antwort: „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben“, hieß es lediglich auf HNA-Anfrage.

Mehrfach war in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit davon die Rede, dass das jetzige Areal von der Landkreis-Feuerwehr, die direkt nebenan ansässig ist, genutzt werden soll. Bestätigen wollte der Landkreis aber auch das nicht. (kat)