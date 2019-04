Bald fliegen in Northeim Scheiben in die Körbe

Für Nicole und Michael Hüppeden aus Hardegsen ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen, denn die Stadt Northeim möchte die Wilhelmswiese für den Disc-Golf-Sport zur Verfügung stellen.

Im September des vergangenen Jahres hatten sich die beiden im Namen aller Dis-Golfer der Region bei der Suche nach einem geeigneten Gelände für ihren Sport an die Öffentlichkeit gewandt (wir berichteten). Das hatte die Stadt Northeim zum Anlass genommen, Kontakt zu den Hobbysportlern aufzunehmen und ihnen anzubieten, ihren Sport künftig in Northeim ausüben zu können.

Schnuppertag

Um auszuloten, ob Disc-Golf als neue Sportart in Northeim etabliert werden kann, soll es am Sonntag, 5. Mai, einen Schnuppertag auf der Wilhelmswiese geben. Von 11 bis 16 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, die in den 1970er-Jahren in den USA entstandene Sportart, die mittlerweile auch in Deutschland immer beliebter wird, kennenzulernen und auszuprobieren.

Dazu sollen zunächst transportable Fangkörbe auf der Wilhelmswiese aufgestellt werden. „Es ist aber auch vorstellbar, dass eine feste Anlage installiert wird, die auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann“, sagte Bürgermeister Simon Hartmann. „Die dafür erforderlichen politischen Beschlüsse werden zurzeit geprüft und vorbereitet.“

Das Northeimer Corvinianum hat bereits Interesse dafür signalisiert, eine solche Anlage für den Schulsport zu nutzen. Unterstützung gibt es auch von Michael Voglmeyer aus Bishausen. Der gebürtige Texaner ist seit vielen Jahren begeisterter Disc-Golfer und wurde 2005 Deutscher Meister. Bundesweit bietet er Disc-Golf-Kurse an und berät Vereine bei der Gestaltung von Disc-Golf-Plätzen. 2011 hat bereits in Northeim eine Disc-Golf-Veranstaltung organisiert. Für den Parcours auf der Wilhelmswiese würde er zunächst einige seiner Körbe zur Verfügung stellen.

Tourismusförderung

Bei der Vorstellung des Projektes betonte Voglmeyer, dass ein Disc-Golf-Parcours nicht nur das Breitensportangebot erweitert, sondern auch den Tourismus fördern kann. Das hätten Erfahrungen aus anderen Städten gezeigt.

Ausrichter des Schnuppertages wird der Hardegser Sportverein sein, der erst kürzlich eine Abteilung für Disc-Golf eingerichtet hat.

Ziel beim Disc-Golf ist es, einen Kurs von meist 18 Bahnen mit möglichst wenigen Würfen zu absolvieren.

Dabei werfen die Spieler ihre 120 bis 180 Gramm schweren Kunststoffscheiben in Richtung eines Fangkorbs aus Metall. Von der Stelle aus, an der die Scheibe gelandet ist, erfolgt dann der nächste Wurf. Die jeweilige Bahn ist beendet, wenn die Scheibe im Fangkorb versenkt wurde.