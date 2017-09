Northeim: Bürgermeister-Peters-Straße nach Wasserrohrbruch voll gesperrt

Northeim. Autofahrer müssen im Northeimer Wieterviertel wieder Umwege fahren.

Wegen Unterspülungen der Fahrbahn durch einen Wasserrohrbruch wird die Bürgermeister-Peters-Straße in Northeim ab sofort bis voraussichtlich Mittwoch, 27. September, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das hat die Northeimer Stadtverwaltung mitgeteilt.

Gesperrt wird der Teil der Bürgermeister-Petes-Straße zwischen Hindenburgstraße und Hermann-Friese-Straße.

Die Haltestellen für die Stadtbusse in der Hindenburgstraße werden während der Sperrungsphase nicht angefahren. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Hermann-Friese-Straße in Höhe der Raustraße, teilt ein Sprecher der Stadtverwaltung mit.

Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen, die Gehwege bleiben frei, heißt es weiter.

