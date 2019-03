Doch kein Zentraler Omnibus-Bahnhof auf dem Northeimer Münsterplatz?

Northeim. Die Schaffung eines Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB) auf dem Münsterplatz in Northeim im Rahmen der neuen Stadtsanierungsrunde dürfte vom Tisch sein.

Darauf deutet das Meinungsbild in der Diskussion der jüngsten Sitzung des Sanierungsausschusses hin, auch wenn es noch keine Abstimmung gab. Die Fraktionen wollen sich zunächst noch in ihren internen Sitzungen beraten.

Im Bürgersaal, dessen Atemluft immer noch übel nach der kürzlich verschütteten Buttersäure roch, gab es gleich eine ganze Reihe von Breitseiten gegen diesen Vorschlag von FDP und SPD. Beide Parteien hatten diesen Vorstoß zwar schon in einem Brief aus dem Jahr 2017 an die Stadtverwaltung formuliert, um wieder mehr Menschen in die Innenstadt zu ziehen, er wurde jedoch erst jetzt verhandelt. SPD-Vertreter Tobias Meinshausen gab nach kurzer Beratung mit seinem Fraktionskollegen Dietmar Kahler bereits am Sitzungsende zu erkennen, dass die beiden gegen einen ZOB sind.

Meinshausen favorisiert den Vorschlag von Bürgermeister Simon Hartmann, erst einen Workshop mit der Bevölkerung und einen Wettbewerb zu gestalten, um die beste Lösung für eine Neugestaltung zu finden. Auch FDP-Ratsherr Eckhard Ilsemann ruderte zurück und sagte, ihm sei es nur um eine Haltestelle für Schüler gegangen nicht um einen ZOB.

Grünen-Vertreter Hans Harer, Armin Töpperwien (FUL) und AfD-Ratsherr Hartmut Schmidt signalisierten ebenfalls Ablehnung. CDU-Vertreterin Helga Jäger hielt sich mit einer Meinungsäußerung zurück, mahnte aber für eine Entscheidungsfindung das noch ausstehende Verkehrskonzept an.

Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) hatte gegen die Pläne für einen ZOB auf dem Münster und damit eine Rückkehr in die 1970er Jahre, als die Northeimer Innenstadt von zwei Bundesstraßen gequert wurde, „aufgefahren“, was an Experten möglich war. Für ihn und seine Experten steht die Schaffung eines Multifunktionsplatzes unter anderem für Veranstaltungen mit einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität im Vordergrund.

Gleichzeitig soll die historische Substanz mit dem früheren Hospital St. Spiritus mit dem heutigen Heimatmuseum und insbesondere der St. Blasien-Stiftskomplex „zu einem qualitativ hochwertigen und die ihn umgebende Bebauung betonenden Freiraum entwickelt werden“. Zurzeit ist der Platz wegen der Möblierung mit Mauern, einer vermatschten Restrasenfläche und dem verschlossenen Pavillon in einem „suboptimalen Zustand“. Northeims Stadtbusbetreiber Horst Weihrauch sieht einen ZOB auf dem Münster aus ganz praktischen Erwägungen „mit äußerster Vorsicht“.

Seine Bedenken: Es müssten Überdachungen für die Haltestellen und Hochborde für einen behindertengerechten Einstieg in die Busse gebaut, Parkflächen für die Fahrzeuge und Wendemöglichkeiten geschaffen werden. „Das ist ein sehr hoher baulicher Aufwand.“ Der Vertreter des Sanierungsträgers, Ulf-Bernhard Streit, sagte, ein Busbahnhof sei nicht förderungswürdig. Damit blieben die Investitionen bei der Stadt Northeim hängen.