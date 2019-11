Ein Hotel für den Northeimer Freizeitsee

Mit dem Bau eines Hotels am Nordhafen soll die touristische Bedeutung des Northeimer Freizeitsees demnächst massiv aufgewertet werden.

Das hat sich der Betreiber der Northeimer „Seeterrassen“, Dirk Bender, vorgenommen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt hat er das Vorhaben vorgestellt.

Demnach soll auf einer Grundfläche von 672 Quadratmetern ein viergeschossiger Hotelbau mit 60 Gästezimmern entstehen. Das Gebäude soll in Richtung Autobahn über einen eingeschossigen Gebäudeteil, in dem die Lobby entstehen soll, an das bestehende Restaurant „Seeterrassen“ angeschlossen werden und würde so als Schallschutz für den Bereich wirken.

Verbindungen sollen bestehen bleiben

Die Verbindung vom bestehenden Parkplatz zum Segel-Club und zum Badestrand soll erhalten bleiben und weiterhin für die anderen Nutzer des Freizeitsees zur Verfügung stehen. In Richtung Autobahn sind zusätzliche Parkplätze für das Hotel vorgesehen. Bender: „Wir haben bereits mit der Straßenbaubehörde in Bad Gandersheim geklärt, dass es da in Bezug auf die Einhaltung der Bauverbotszonen zur Autobahn keine Probleme gibt.“

Konkretere Angaben über die mögliche Gestaltung des geplanten Gebäudes machte Bender in der Sitzung noch nicht. Er begründete das damit, dass die entsprechenden Pläne derzeit noch in Arbeit seien.

Zukunftssicherung für die nächsten Generationen

Hintergrund für die Investition sei die Zukunftssicherung seines Betriebes für die nächste Generation, begründete Bender in der Sitzung sein Vorhaben. Mit dem Hotel, das sich nur als vierstöckiges Gebäude wirtschaftlich betreiben lasse, könne man die große Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten in diesem Bereich decken und die wassersportliche Nutzung des Großen Freizeitsees künftig intensivieren und ausbauen. „Es reicht heute nicht mehr aus, nur Tretbootfahren anzubieten“, so Bender.

Die Ratsfraktionen, die Bender bereits vorab über seine Pläne informiert hatte, teilen diese Einschätzung und begrüßten in der Sitzung das Vorhaben. Sie sprachen sich daher einstimmig dafür aus, eine notwendige Änderung des Bebauungsplans in die Wege zu leiten.