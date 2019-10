Einbrecher stehlen Kamera aus Wohnung in Northeim

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise: Einbrecher haben in Northeim eine Kamera gestohlen und einen schaden von 500 Euro angerichtet.

Unbekannte Täter sind am Freitagabend in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Denkershäuser Landstraße in Northeim eingedrungen.