Northeim: Einige Urlauber buchen um

Von: Svenja Heckerott

Es brennt auf Rhodos: Dichte Rauchwolken eines Waldbrandes steigen auf der griechischen Insel Rhodos in den Himmel. Gestern meldeten die Behörden zumindest, dass die strandnahen Brände unter Kontrolle sind. © dpa

Griechenland war im Landkreis Northeim dieses Jahr eines der beliebtesten Reiseziele. Nun sind auch Northeimer von den Waldbränden auf Rhodos betroffen. Viele Reisen werden storniert und umgebucht.

Northeim – Schon seit Tagen wüten auf der griechischen Insel Rhodos Waldbrände. Besonders der südöstliche Teil ist betroffen. Die Folge – viele Menschen, auch Urlauber, mussten evakuiert werden. Das bedeutet auch: Urlaube müssen abgebrochen, storniert oder umgebucht werden. Auch Reisebüros im Landkreis Northeim beschäftigt die Situation, denn Griechenland war in diesem Jahr eines der beliebtesten Urlaubsziele (wir berichteten).

Einen Evakuierungsfall gab es für das Reisebüro Bode in Uslar. „In diesem Fall mussten die Urlauber mit dem nächst möglichen Flug zurück nach Deutschland gebracht werden. Es ging aber alles gut“, berichtet Inhaber Dirk Burandt. Und auch sonst beschäftigen die Rhodos-Brände gerade das Reisebüro. „Wir haben fast täglich mit Umbuchungen oder Stornierungen zu tun“, sagt Burandt.

Nach seinen Worten konnten bisher alle Umbuchungen oder Stornierungen kostenlos erfolgen. „Umbuchungen erfolgen in Form von anderen Pauschalreisen. Für diejenigen, für die nichts Passendes dabei war, wurde der Urlaub kostenfrei storniert“, sagt er. Trotz der Sorgen vieler Betroffener, rät Burandt nicht von generellen Reisen nach Griechenland ab. „Es gibt keine unmittelbaren Gründe, gar nicht dorthin zu reisen. Es gibt auch Regionen, die überhaupt nicht von Waldbränden betroffen sind.“

Rückfragen und Umbuchungen sind auch ein Thema für das Reisebüro Stumpe in Moringen. Obwohl es kurzfristig gar nicht so einfach sei, neue Urlaubsziele zu finden, würden statt nach Griechenland, nun viele ihre Reise in die Türkei antreten, sagt Inhaberin Sybille Stumpe. Probleme beim Stornieren oder Umbuchen müssen auch hier die meisten Kunden nicht befürchten. „Hier werden fast alle Reisen über die traditionellen Veranstalter wie Alltours oder Tui gebucht. Diese Leistungen sind in solchen Fällen dann kostenlos und erfolgen ohne Probleme“, so Stumpe.

Sie gibt den Tipp, bei der Urlaubsplanung eher auf sogenannte „X-Veranstalter“ (X-Alltours, X-Tui) zu verzichten. „X-Veranstalter bieten zwar etwas günstigere Pakete an, jedoch wird es hier oft mit Umbuchungen oder kostenfreien Stornierungen schwerer.“

Noch ruhig verhält es sich im Tui-Reisecenter im Northeimer Marktkauf. „Es gab keine Kunden von uns, die sich bereits auf Rhodos befunden haben oder unmittelbar vorhatten, auf die Insel zu fliegen“, teilt Büroleiterin Nina Trümper mit. (von Svenja Heckerott)

Keine generelle Reisewarnung Rund 20 000 Deutsche befinden sich laut des Deutschen Reiseverbandes (DRZ) auf Rhodos. Nur ein kleiner Teil sei von Evakuierungen betroffen. Eine Reisewarnung hat das Auswärtige Amt für Mittelmeerreisen aufgrund der zahlreichen Waldbrände aber nicht ausgesprochen, auch nicht für Rhodos. Es empfiehlt aber, sich vor Antritt der Reise über die Gefährdungslage zu informieren und Reisen in Gebiete südlich der Gemeinde Archangelos auf Rhodos zu verschieben. goe