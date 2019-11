Auch in Northeimer Apotheken Engpässe bei Medikamenten

Auch im Landkreis Northeim bekommen die Apotheken die aktuellen Lieferschwierigkeiten vieler Hersteller von Medikamenten zu spüren.

„Ich bin mittlerweile den halben Tag damit beschäftigt, irgendwo bestimmte Präparate für Kunden zu besorgen“, bringt Wolfram Schmidt, der in Northeim drei Apotheken betreibt, die aktuelle Situation auf den Punkt. „Ich bin jetzt 30 Jahre in dem Beruf als Apotheker tätig und kann mich nicht daran erinnern, dass es schon mal so schlimm war.“ Früher habe man einfach nur einen Knopf gedrückt, und das entsprechende Medikament sei kurz darauf verfügbar gewesen, sagt Schmidt. Doch diese Zeiten seien leider vorbei.

„Viel Leistung für nichts“

Die Schuld für diese Entwicklung ist nach Einschätzung Schmidts nicht bei den Herstellern, sondern bei der in der Gesellschaft immer mehr vorherrschenden Haltung zu suchen, dass man „viel Leistung für nichts“ verlange.

Eine Folge davon seien die Rabattvereinbarungen der Krankenkassen mit der Pharmaindustrie. Die hätten zu einem Preiskampf geführt, der die Hersteller zwinge, die Produktion ins Ausland zu verlagern und so straff zu organisieren, dass Ausfälle von Fabriken sofort zu einem Engpass für das betreffende Medikament führe.

„So war das auch bei dem Bluthochdruckmittel Valsartan, das in China produziert wird“, nennt Schmidt ein Beispiel. Problematisch für die betroffenen Patienten sei, dass alternative Präparate erheblich teurer seien.

Die Mehrkosten von bis zu 70 Euro würden von den Krankenkassen nicht übernommen, so Schmidt. Den Betroffenen, die auf ein bestimmtes Medikament angewiesen seien, bleibe dann daher nur die Möglichkeit, diesen höheren Preis aus der eigenen Tasche zu bezahlen.

Engpässe bei Medikamenten

Im Falle von Valsartan scheine sich die Situation zwar langsam wieder zu verbessern, berichtet Schmidt, aber bei der Besorgung vieler anderer Präparate gebe es nach wie große Schwierigkeiten. Das gelte auch für Ibuprofen, das oft nachgefragt und zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Fieber eingesetzt werde.

Grundlage für den Abschluss von Rabattverträgen zwischen einzelnen Arzneimittelherstellern und und einzelnen gesetzlichen Krankenkassen ist das seit 2003 geltende Beitragssicherungsgesetz. Dabei wählen die Krankenkassen einen oder mehrere Vertragspartner aus, deren Präparate für einen festgelegten Zeitraum exklusiv an die Versicherten abgegeben werden und die dafür Rabatte gewähren. 2018 sparten die Krankenkassen auf diese Weise 4,5 Milliarden Euro.