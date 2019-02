Verkohlter Toast sorgt für Brandeinsatz in Northeimer Helios-Klinik

Ein verkohlter Toast hat für einen Einsatz der Feuerwehr in der Northeimer Helios-Klinik gesorgt.

Northeim. Glimpflich ist ein Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in der Northeimer Helios-Klinik abgegangen. Ein verbrannter Toast in einem Toaster hatte einen Rauchmelder im Bereich der Geburtsstation ausgelöst.

Daraufhin waren die Feuerwehren aus Northeim, Edesheim und die Conti-Werkfeuerwehr alarmiert worden, die mit 30 Kräften vor Ort waren.

Laut Einsatzleiter Sebastian Schipper von der Northeimer Wehr war einzig der Flur vor den Operationsräumen verqualmt, in den OP selber herrscht dauerhaft Überdruck, sodass von außen kein Qualm eindringen kann.

Trotzdem habe die Feuerwehr der Klinik empfohlen, Schadstoffmessungen vornehmen zu lassen.

Laut Polizei Northeim entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden, der Klinikbetrieb konnte ungehindert weiterlaufen.

Hier liegt die Helios-Klinik: