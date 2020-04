Dachstuhl fängt Feuer - Großeinsatz in Northeim

Großer Feuerwehreinsatz am Rande der Innenstadt in Northeim. Der Dachstuhl fing Feuer und erzeugte eine riesige Rauchschwade über der Stadt.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Northeim

in einem Mehrfamilienhaus in Northeim Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen

konnte das Feuer schnell löschen Schaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro

Am Rande der Innenstadt in Northeim stiegen am Dienstagnachmittag dichte Rauchschwaden in die Luft. Ein großer Feuerwehreinsatz war die Folge. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten zum "Wolfshof" aus. Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war gegen 14.50 Uhr im Dach eines Mehrfamilienhauses an der Straße Wolfshof ein Feuer ausgebrochen.

Laut dem Bericht der Feuerwehr sollen meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl gestiegen sein. Brennende Trümmer stürzten offenbar von dem zweieinhalbgeschossigen Gebäude zu Boden und entzündeten dabei eine Hecke neben dem Gebäude.

Feuer in Northeim: Brand schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehreinsatzleitung Northeim rief die Wehren aus Höckelheim und Langenholtensen sowie die Werkfeuerwehr der Firma Continental zur Verstärkung herbei.

Die Einsatzkräfte setzten zwei Drehleitern mit Wenderohren sowie insgesamt zehn eingesetzten Trupps unter Atemschutz im Kampf gegen das Feuer in Northeim ein.

Die Feuerwehrmänner retten eine Person aus dem brennenden Haus. Zunächst war unklar, ob sich eine zweite Person noch im Gebäude befand. Die Person war zum Zeitpunkt des Feuers jedoch nicht im Haus und blieb unversehrt. Niemand wurde bei dem Brand verletzt.

Feuer in Northeim nach einer Stunde gelöscht

Nach rund einer Stunde konnte das Feuer in Norheim gelöscht werden. Laut Angaben der Feuerwehr wurden keine Nachbargebäude beschädigt.

Das Haus wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Feuerwehr teilte mit, dass die Bewohner bei ihrer Familie unter gekommen sind.

Das Technische Hilfswerk untersuchte das Haus gleich nach dem Brand. Die Feuerwehr erstickte letzte Glutnester durch einen Schaumteppich.

Der Schaden an dem Wohnhaus wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen und beschlagnahmte den Brandort Hinweise zur Brandursache liegen allerdings bislang nicht vor.

Der Bereich Wolfshof/Göttinger Straße in Northeim war für die Löscharbeiten voll gesperrt.

+ Nach dem Brand in Northeim brannte der Dachstuhl komplett aus. Im vergangenen Jahr gab es vier Verletzte und 300 000 Euro Schaden: Bilanz eines Feuers am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße in Northeim.

Im Helios-Krankenhaus Northeim war im vergangenen Jahr ein Feuer ausgebrochen. Dabei erlitt ein Patient eine schwere Rauchgasvergiftung.

