Feuerwehr im Schaufenster: Werbeaktion im Northeimer City-Center

Per Handy auf Einsatzfahrt: Daniel Kühle von der Feuerwehr Northeim zeigt, wie man das „Fahrzeug“ im Schaufenster des City-Centers in Bewegung setzt.

Mit einer Werbeaktion der besonderen Art präsentiert sich die Northeimer Feuerwehr im Northeimer City-Center.

Kleidung, Schmuck und Smartphones: In der Vorweihnachtszeit sind die Schaufenster voll mit schönen Dingen. „Das können wir auch“, dachten sich jetzt die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Northeim. So wurde jetzt eine große Schaufensterfläche im Northeimer City-Center von vielen freiwilligen Helfern der Feuerwehr gestaltet, um zu zeigen, was es bei ihr alles zu erleben gibt.

Von der Brandbekämpfung bis zur Technischen Hilfeleistung, von der Kinderfeuerwehr bis hin zur Altersabteilung stellen die Brandschützer in einem eigens eingerichteten Schaufenster ihre Aufgaben dar.

Das alles wurde interaktiv gestaltet. Das heißt: Jeder Interessierte kann mitmachen. Das Feuerwehr-Fahrzeug im Schaufenster geht auf Einsatzfahrt, wenn man es per Handy-Taschenlampe losschickt.

Die Türen werden mehrfach geöffnet

Außerdem können Besucher schon vor dem Eintritt in die Feuerwehr ausprobieren, wie man künftig in Einsatzbekleidung aussehen könnte. „Möglich macht das eine aufgestellte Kamera und einiges an technischem Geschick“, berichtet Daniel Kühle von der Northeimer Feuerwehr.

Damit sich die Interessierten nicht nur die Nase an der Schaufensterscheibe platt drücken müssen, öffnet die Feuerwehr gleich mehrfach ihre Türen im City Center.

An Aktionstagen, unter anderem zum Tag des brandverletzten Kindes am Samstag, 7. Dezember, stehen sie von 10 bis 14 Uhr im Schaufenster mit Informationen zu Feuerwehr, Brandschutz und natürlich zu den vielen Möglichkeiten einer Mitgliedschaft zur Verfügung.