Northeim: Kampf gegen Unkraut sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Northeim. Wegen schwerer, fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Northeimer Polizei gegen einen 54-jährigen Mann aus Northeim.

Der Mann hatte am Montagnachmittag in der Güterbahnhofstraße in Northeim durch das Abflämmen von Unkraut für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Eine etwa acht Meter hohe Zypresse vor einem Mehrfamilienwohnhaus ging dabei laut Polizei komplett in Flammen auf.

Auch mehrere Fenster und die Fassade des Hauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Northeimer Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Haus durch ihr schnelles Eingreifen aber gerade noch verhindern, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die beiden älteren Bewohner im ersten Obergeschoss des Hauses blieben unverletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 1500 Euro an.

Der 54-jährige Northeimer hatte gegen 16 Uhr mit einem Gasbrenner das Unkraut rund um das Haus abflämmen wollen. Dabei war es laut Mitteilung der Polizei vermutlich zu Funkenflug gekommen, der den Vorgarten in Brand gesteckt hatte.

