Gästeführungen in Northeim: Das neue Programm ab Ende März

Northeim. Mit dem Frühling starten auch wieder die Gästeführungen durch das Northeimer Stadtmarketing.

Am 23. März können interessierte Gäste und Einwohner mit Dr. Heinz-Jörg Elliehausen auf den Spuren von Dichtern und Denkern die erste von mehr als 40 öffentlichen Führungen durch Northeim unternehmen. Helvi Ritter, Geschäftsführerin der Northeim Touristik, stellte am Donnerstag in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings im Reddersen-Haus den umfangreichen Flyer 2019 vor.

30 Jahre nach dem Mauerfall spielt die Zahl 30 im Themen-Programm eine besondere Rolle. Gästeführerin Ingrid Müller, ausgewiesene Botanikerin in den Reihen der zehn Gästeführer, führt etwa zu 30 besonderen Northeimer Bäumen und wandert gemeinsam mit Kathrin Leunig unter dem Titel „auf der Mauer – auf der Lauer“ rund um die Northeimer Stadtmauer. Auch die thematischen Führungen von Stadtwächter Horst (Horst Junge), Wachtmeister Ludjen Giesecke (Klaus Röglin) oder Bruder Johannes (Dr. Heinz-Jörg Elliehausen) sind weiterhin beliebte Highlights im neuen Flyer des Stadtmarketings.

Zum Stadtgeburtstag am 26. März mit anschließendem Kaffeetrinken in der Stadthalle erklärt Dr. Elliehausen, wie Kloster, Marktsiedlung und das Oberdorf mit St. Sixti vor 767 Jahren zur Stadt Northeim wurden. Auch zum Tag des Wanderns am 14. Mai oder zum Deutschen Fachwerktag (26. Mai) werden spezielle Führungen angeboten.

Drei neue Gästeführer hat Kathrin Leunig, seit vielen Jahren bereits als Gästeführerin in Northeim bekannt, in den vergangene Monaten an die Aufgabe herangeführt: Paul Kräker, Alina Divivi und Max Freer ergänzen bestehende Team der sieben Gästeführer. „Die jungen Gästeführer bieten nun auch kleineren Gästen Highlights, etwa durch das Stadtspiel mit „Ritter Otto und Burgfräulein Richenza“ (Paul Kräker, 1. August, 15 Uhr) oder „Northeim unterm Sternenhimmel durch Max Freer“ (23. November, 17 Uhr), freut sich Marketing-Chefin Helvi Ritter.

Alle 41 öffentlichen Stadtführungen sind ausführlich im neuen Flyer des Stadtmarketings beschrieben, der ab sofort in allen Northeimer Geschäften und öffentlichen Gebäuden sowie im Reddersen-Haus ausliegt. Die Kosten betragen zwischen 3 und 6,50 pro Person (Erwachsene), Kinder im Grundschulalter jeweils die Hälfte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte kommen zum angegebenen Treffpunkt. Für besondere Führungen steht Beate Bergmann im Northeimer Stadtmarketing als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Telefonnummer 05551/913066).