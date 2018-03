Wildschweine sorgen für immer mehr Unfälle

Vorstellung der Unfallstatistik: Jeder Punkt auf der Karte markiert einen Unfall in Northeim und Umgebung. Verkehrssachbearbeiter Peter Schliep (links), Simone Köhler vom Präventionsteam und PI-Leiter Hans Walter Rusteberg stellten die Zahlen für das vergangene Jahr vor und warben für vernünftiges Verhalten im Straßenverkehr.

Northeim. Eine leicht gestiegene Zahl von Unfällen, darunter auch mehr Wildunfälle, eine Zunahme der schwer verletzten Personen und mit sechs Unfalltoten einer mehr als im Jahr zuvor, das sind die wichtigsten Punkte der Verkehrsunfallstatistik 2017 der Polizeiinspektion Northeim/Osterode (PI), die am Freitag in Northeim vorgestellt worden ist.

Die Zunahme bei den Unfällen entspreche dem Landestrend, betonte der PI-Leiter Hans Walter Rusteberg. Insgesamt nahmen die Beamten von Parkremplern bis zu schweren Kollisionen im Landkreis Northeim und im Altkreis Osterode 4927 Unfälle auf, 2,8 Prozent mehr als 2016 (4791). Im Kreis Northeim krachte es 3168-mal (3041).

Wie Rusteberg sagte, stieg die Zahl der Schwerverletzten im Vergleich zum Vorjahr um 22 auf 136. Die Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten stieg um 116 auf 128.

Zugenommen haben die Wildunfälle. 978 (+2,2 Prozent) registrierte die Polizei, davon im Bereich Northeim (671). Damit ist an jedem fünften Unfall ein Tier beteiligt. „Unser Problem sind die Wildschweine, die machen einfach nicht, was wir wollen“, sagte der Verkehrsachbearbeiter der PI, Peter Schliep. Rehe ließen sich von Reflektoren beeinflussen, die das Licht der Scheinwerfer in den Wald lenkten, Wildschweine, deren Population zudem gestiegen ist, dagegen nicht. Die Schwerpunkte, wo es zu Unfällen mit Schwarzwild komme, verändern sich, je nach dem, wo Mais angebaut werde.

Auf ein Rekordtief gesunken ist laut Schliep die Zahl der Baumunfälle. Im Vergleich zu 2016 sank sie um 24 Prozent auf 47. Aber zwei Verkehrstote sind auf Baumunfälle zurückzuführen (2016: 1). Den Rückgang führte er auf umfangreiche Sicherungsmaßnahmen zurück. So sei die B 241 zwischen Berka und Dorste mit Schutzplanken versehen worden. Auch zwischen Dorste und Osterode sollen an der B 241 Leitplanken installiert werden.

Sorgen bereiten der Polizei nach wie vor die Autofahrer, die berauscht unterwegs sind. 204, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen, erwischten die Beamten im vergangenen Jahr (2016: 201) im Bereich der Polizeiinspektion Northeim/Osterode (PI). Weitere 169 wurden unter Drogeneinfluss erwischt. Das sind 34 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diesen deutlichen Anstieg führt Verkehrssachbearbeiter Peter Schliep nicht darauf zurück, dass die Zahl der Konsumenten entsprechend gestiegen sei, sondern dass sich die Methodik zur Erkennung von Drogenkonsum immer weiter verbessere.

Die Zahl der Unfallfluchten ist ebenfalls weiter gestiegen. 1024 registrierte die Polizei im PI-Bereich. Dabei handelt es sich meist um Blechschäden. Damit türmt bei jedem fünften Unfall der Verursacher, ohne sich zum entstandenen Schaden zu bekennen. 2013 zählte die Polizei 864 Unfallfluchten, im vergangenen Jahr waren es 1009. Leicht gestiegen ist auch die Quote der aufgeklärten Unfallfluchten. Sie lag im 2017 im Bereich der PI bei 52,58 Prozent (2016: 41,92 Prozent). Dabei erinnerte Schliep daran, dass ab einem Schaden von 1500 Euro dem flüchtigen Verursacher nicht nur ein Fahrverbot, sondern der Führerscheinentzug droht.

1043 Fahrer sind im vergangenen Jahr dabei erwischt worden, wie sie beim Fahren das Handy nutzten. Nach den Worten von Schliep sind das 2,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Anhebung des Bußgeldes von 60 auf 100 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg habe also noch nicht den erwünschten Erfolg gehabt. Radfahrer kostet die Handynutzung während der Fahrt übrigens ein Verwarngeld von 55 Euro. Die Polizei werde ihre Kontrollen deshalb intensiv fortsetzen. Nach dem Motto „Lassen Sie aus einem Missgeschick keine Straftat werden“ appellieren Polizei und Landesverkehrswacht auch mit einer Kampagne dafür, wie man eine Unfallflucht vermeidet und sich nach einem Blechschaden richtig verhält.

Gurtpflicht Rückläufig, aber nach wie vor anhaltend hoch, ist die Zahl der erwischten Gurtmuffel. 2235 nicht angeschnallte Autofahrer hat die Polizei 2017 im Gebiet der PI gestoppt. Ein Jahr zuvor waren es 2518. 2015 waren es 2200, 2014 sogar 2411.