Northeim: Polizei muss Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen schlichten

Gleich mit mehreren Streifenwagen war die Northeimer Polizei am Freitagabend in der Northeimer Innenstadt im Einsatz.

Auf einer Grünfläche an der Mühlentorkreuzung waren gegen 17.20 Uhr zwei polizeibekannte Northeimer, 39 und 41 Jahre alt, aneinander geraten.

Laut erster Meldung bei der Polizei soll dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein, was sich aber nicht bestätigte. Die alkoholisierten Männer hatten sich gegenseitig Verletzungen zugefügt, so ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Messer wurde trotz Nachsuche durch mehrere Polizeibeamte jedoch nicht aufgefunden.

Einer der Männer, der von seinem Gegenüber einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte, wollte sich trotz Verletzung aber nicht behandeln lassen, hieß es weiter.

Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen, um die Situation zu beruhigen, weil sich noch mehrere Personen auf der Grünfläche aufhielten.

Gegen die beiden Northeimer wurden Platzverweise erteilt, die Ermittlungen dauern an.