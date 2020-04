Northeim: Spaziergänger findet Schädel und Knochen von Schaf

Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt hat die Northeimer Polizei am Sonntag gegen Unbekannt eingeleitet.

Ein Spaziergänger hatte am Samstagnachmittag in Northeim auf einem Grünstreifen im Bereich Sürlingswiesen in Höhe der ICE-Trasse den Kopf sowie Knochenreste eines toten Schafes entdeckt und am Sonntag die Polizei informiert.

Die Northeimer Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, sollte sich unter der Telefonnummer 0 55 51/700 50 bei der Polizeiinspektion Northeim melden.