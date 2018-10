In Northeim gibt es keine Straßenausbaubeiträge mehr

Der Dörtalsweg in Northeim. Für den Ausbau müssen die Anwohner nach dem Beschluss des Rates keine Ausbaubeiträge mehr zahlen.

Das wünschen sich auch Bewohner anderer Kommunen: Northeimer Grundstückseigentümer müssen bei der Grunderneuerung ihrer Straßen künftig keine Ausbaubeiträge mehr zahlen.

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstagabend der Abschaffung der Ausbaubeitragssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2014 zugestimmt.

Zwei Ratsmitglieder enthielten sich, sechs stimmten gegen die Abschaffung: Irnfried Rabe (FDP), Armin Töpperwien, Burkhard Ernst, Raimund Köhler (alle FUL), Achim Packeiser und Hartmut Schmidt (beide AfD).

Das Thema Straßenbeiträge ist derzeit in vielen Kommunen in der Diskussion. In Kassel etwa sind sich alle Fraktionen einig, die Beiträge abzuschaffen.

Der Abstimmung ging eine ausführliche Debatte voraus, in der Befürworter und Gegner der Ausbaubeiträge noch einmal ihre Argumente austauschten. Der Vorschlag der Verwaltung, die Beiträge abzuschaffen, sei die Konsequenz einer Debatte, die in der Stadt seit mindestens acht Jahren geführt werde, sagte Bürgermeister Simon Hartmann. Die Abschaffung sorge für mehr Gerechtigkeit – auch, weil die Beiträge in der Vergangenheit nicht konsequent erhoben worden seien.

Ähnlich äußerte sich Helga Jäger (CDU). Sie erinnerte daran, dass ihre Fraktion bereits 2012 einen Vorstoß des damaligen Bürgermeisters Harald Kühle zur Abschaffung der Beiträge unterstützt habe. Der neuerliche, dann aber zurückgestellte Vorstoß der CDU sei nun im Vorschlag des Bürgermeisters aufgegangen.

Jäger betonte, die Abschaffung der Ausbaubeiträge sei auch deshalb gerecht, weil die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten ihrer Unterhaltspflicht bei den Straßen nicht nachgekommen sei.

FDP-Fraktionschef Eckhard Ilsemann betonte, die Grundstückseigentümer hätten die Straßen schon bei der Erschließung bezahlt. Anschließend seien sie an die Stadt übergeben worden, die sie nicht ausreichend unterhalten habe. Da sei es ungerecht, für die Grunderneuerungen von Straßen Beiträge zu erheben.

Als unsozial bezeichnete der SPD-Fraktionsvorsitzende Berthold Ernst die Ausbaubeiträge.

Die Gegner der Abschaffung kritisierten vor allem die fehlende Gegenfinanzierung. Das sei unverantwortlich kritisierte Irnfried Rabe (FDP). Dass im Gegenzug weder die Grundsteuer erhöht, noch wiederkehrende Beiträge erhoben werden, werde die Stadtkasse arg strapazieren. Er warf Bürgermeister Hartmann vor, nicht den Mut gehabt zu haben, die Grundsteuern anzuheben.

„Ohne Gegenfinanzierung können wir nicht zustimmen“, betonte auch FUL-Fraktionsvorsitzender Armin Töpperwien. Er verwies darauf, dass die Stadt ihr Ziel, die langfristigen Schulden jährlich um 500 000 Euro zu verringern, bereits zweimal nicht erreicht habe und auch 2019 nicht erreichen werde. Hinzu kämen die geplanten Großinvestitionen wie der Bau der neuen Sporthalle.

Dem hielten die Befürworter der Abschaffung entgegen, dass es der Stadt gelungen sei, in den vergangenen Jahren ausgeglichene Haushalte vorzulegen und Überschüsse zu erwirtschaften, obwohl mögliche Ausbaubeiträge nicht erhoben wurden. Außerdem, so Helga Jäger (CDU), seien Straßensanierungen von Grund auf nur selten notwendig.

Man müsse die Haushaltssituation im Auge behalten, betonte Bürgermeister Hartmann, und sich gegebenenfalls über andere Finanzierungsmöglichkeiten Gedanken machen. In jedem Fall solle der Straßenunterhaltung künftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Statt einer Anhebung der Grundsteuer schlug Berthold Ernst (SPD) für diesen Fall eine Anhebung der Vergnügungssteuer vor. Damit wären Mehreinnahmen von 130.000 Euro möglich. Bisher beträgt die jährliche Einnahme aus der Vergnügungssteuer 170.000 Euro.