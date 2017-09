Northeim: Unbekannte zerstören erneut Plakate der AfD

Northeim. Erneut haben unbekannte Täter Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland (AfD) in der Stadt Northeim und anderen Gemeinden im Landkreis zerstört oder entwendet.

Laut Maik Schmitz vom AfD-Kreisverband Northeim wurden in der zurückliegenden Woche in der Northeimer Innenstadt über 40 Plakate gestohlen, außerdem unter anderem jeweils 20 Plakate in Moringen, Hardegsen und Bad Gandersheim.

Anfang September hatten unbekannte über 100 Plakate in der Fußgängerzone Northeim zerstört (HNA berichtete). Schmitz: „Somit liegt bis dato im Landkreis ein Verlust von 350 Plakaten vor, was einem Gesamtschaden von 1000 Euro entspricht“.

Natürlich werde die AfD auch diesmal Strafanzeige bei der Polizei erstatten, so Schmitz weiter.

