Northeim und Moringen sind gegen Suedlink-Trasse 

Resolution im Stadtrat verabschiedet

+ © Roland Weihrauch/dpa Rohre, in denen Erdkabel Strom transportieren sollen, werden verlegt. © Roland Weihrauch/dpa

Die Stadt Northeim schließt sich der Resolution gegen den Verlauf der Stromtrasse Suedlink – als Erdkabel westlich an Northeim vorbei und durchs Moringer Becken in Richtung Süden – an.