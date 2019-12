Eindringliche Videobotschaft: Das wünschen sich Rettungskräfte zu Weihnachten

Was wünschen sich die Mitglieder von Rettungsorganisationen eigentlich zu Weihnachten? Ein Video der Kreisfeuerwehr Northeim verrät es.

Was wünschen sich Rettungskräfte zu Weihnachten?

Kreisfeuerwehr Northeim hat ein Video mit einer eindringlichen Weihnachtsbotschaft gedreht.

gedreht. Bereits im vergangenen Jahr ging ein Video der Kreisfeuerwehr Northeim viral.

Der Weihnachtsmann ist verzweifelt auf der Suche, um einen besonderen Weihnachtswunsch zu erfüllen - doch er findet nichts Passendes, denn: Dieser Wunsch ist nicht mit Geld zu kaufen. Es ist der Wunsch von Rettungskräften nach Anerkennung und Respekt. Mit dieser eindringlichen Botschaft wendet sich der Kreisfeuerwehrverband in einem Weihnachtsvideo an die Öffentlichkeit.

Video zum Motto der Aktion „Respekt?! Ja, bitte“

Das Jahr 2019 war geprägt von Aktionen wie „Respekt?! Ja, bitte“ der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und der Gewerkschaft der Polizei. An diesem Motto orientiert sich auch das diesjährige Weihnachtsvideo der Kreisfeuerwehr. „Für unseren Weihnachtsmann ist es keine leichte Aufgabe, das zu finden, was sich Retter in diesem Jahr wohl weltweit zu Weihnachten ganz besonders wünschen: Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit“, betont Mennecke.

„Wir hoffen, dass das rund anderthalbminütige Video viele Menschen erreicht und unsere Botschaft wirkt. Das, was wir alle uns wünschen, kostet kein Geld und hilft uns, unseren Mitmenschen zu helfen.“

Die Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften hat stark zugenommen: Sie werden angepöbelt, bespuckt, mit dem Handy gefilmt und sogar verletzt. Wenn Sanitäter und Feuerwehrleute zu Einsätzen gerufen werden, müssen sie immer öfter mit Gewalt rechnen.

Video der Kreisfeuerwehr Northeim zu Weihnachten 2018 ging viral

Nach dem großen Erfolg des Weihnachtsvideos der Kreisfeuerwehr Northeim 2018 hat die Kreisfeuerwehr in diesem Jahr noch einmal nachgelegt. Über 60.000 Menschen haben sich bislang das Video aus dem Vorjahr angesehen, in dem die Feuerwehr für den Weihnachtsmann eines der wichtigsten Feste des Jahres rettet.

Insbesondere viele junge Familien hatten sich über die sozialen Netzwerke gemeldet und von „strahlenden Kinderaugen“ berichtet. „Hier nochmal nachzulegen hat mehrere Wochen Vorbereitungszeit gekostet“, sagt Konstantin Mennecke, der auch in diesem Jahr für die Konzeption des Videos verantwortlich ist.

Das neue Weihnachtsvideo gibt es seit dem 23. Dezember wie gewohnt auf allen Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube zu sehen. Es ist auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Feuerwehr Northeim entstanden. (red/dir)

