Northeim: Vier Tage City-Rummel mit Italo-Flair

Pizza, Pasta und Oliven: Zum ersten Mal findet im Rahmen des Northeimer City-Rummels auf dem Münsterplatz ein italienischer Markt in der Northeimer Innenstadt statt.

Der City-Rummel inklusive verkaufsoffenem Sonntag wurde laut Stadtmarketing Northeim von Freitag, 9., bis Montag, 12. November, terminiert. Klassische Jahrmarktstände und Fahrgeschäfte sorgen auch in diesem Jahr für ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie, kündigt das Stadtmarketing an. Zusätzlich werden ab Samstag neun italienische Händler ihre Stände am Münsterplatz aufbauen und den Besuchern einen Hauch italienisches Lebensgefühl und regionale Köstlichkeiten vorstellen, heiß es weiter.

Im Gepäck haben sie typische Spezialitäten wie Sizilianische Salami, Mailänder Schinken und Südtiroler Speck, außerdem verschiedene Käsesorten aus Sardinien, der Lombardei und dem Trentino, Antipasti, Oliven sowie sizilianische Gebäckstücke sowie getrocknete Früchte aus der Toskana. Wein, Pizza und Oliven dürfen ebenso nicht fehlen.

Auf dem Rummel sorgen ein Autoscooter, ein Karussell sowie andere Attraktionen für Vergnügen vor allem bei den kleinen Besuchern, wer möchte, kann sein Geschick beim Pfeile werfen, beim Glücksrad drehen oder am Schießstand versuchen.

Am Sonntag sorgt der Musikzug Marchingpower „Brassfusion“ aus Bad Lauterberg und Duderstadt für flotte Musik, um 14 Uhr unterhält dann Clown Harry das Publikum mit Zauberei, Stand-up-Comedy und Luftballonmodelage. Am Sonntag sind dann die Geschäfte der lokalen Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr geöffnet – am Montag ist außerdem Familientag mit Angeboten der Schausteller.

Alle Kinder bis 15 Jahre, die am Montag, 12. November, Geburtstag haben, erhalten zudem einen Bummelpass mit Gutscheinen für die Fahrgeschäfte.

Sie können sich den Pass nach Vorlage eines Ausweises ab 8. November bei der Northeim-Touristik am Münsterplatz abholen.