Wasserpest im Northeimer Freizeitsee: Eklig aber harmlos

Viele Menschen werden beim Baden im Northeimer Freizeitsee schon unangenehme Erfahrung mit der Wasserpest gemacht haben.

Die Pflanze ist zwar ungefährlich, aber trotzdem eklig. Die Stadt und der Landkreis sind bereits eingeschaltet.

„Das Zeug wickelt sich um die Beine, man bekommt richtig Panik“, sagt auch HNA-Leser Hans-Heinrich Meißner. Der Großenroder kommt öfter zum Baden an den See, doch so schlimm wie in diesem Jahr sei der Befall an den Rändern des Sees selten gewesen. Die Pflanzen bilden richtige Teppiche.

Stadt wird nichts gegen Wasserpest tun

Der Stadt ist der Wasserpestbefall an den Ufern des Großen Freizeitsees auch ein Dorn im Auge, wie der Vize-Abteilungsleiter des Amts für Kultur, Bildung und Sport, Alexander Bruhn, zugibt. Allerdings werde man nichts dagegen tun.

+ Selbsthilfe: Aktive des Northeimer Segelclubs, hier Klaus Hoke, fischten haufenweise Wasserpest aus dem See. © Hubert Jelinek

Bruhn: „Wir waren vor Ort, haben uns mit Vertretern der Unteren Wasserbehörde des Landkreises abgestimmt und auch Infos vom Seen-Kompetenzzentrum des Landes in Sulingen eingeholt.“

Aus diesem Gründen unternimmt die Stadt nichts

Danach sei man zum Schluss gekommen, dass ein aktiver Eingriff in die Uferzone, etwa durch den Einsatz von Mähbooten, nicht infrage komme. Dies habe mehrere Gründe:

Laut Expertenaussagen würden die vom Grund wachsenden Pflanzen der Wasserpest nach dem Abmähen noch stärker sprießen als vorher.

Nach der Mahd steige die Gefahr, dass sich Blaualgen am Ufer bilden. Und diese seien wegen giftiger Stoffe im Gegensatz zur Wasserpest für Badende gefährlich.

Die sauberes Wasser liebende und laut Bundesanstalt für Gewässerkunde aus ökologischer Sicht keineswegs zu verdammende Wasserpest ist Sauerstofflieferant und Lebensraum für viele kleine Tiere. Mähgut müsste vor der Entsorgung zwischengelagert werden, damit die Tiere wieder ins Wasser kommen. Ohne Geruchsbelästigung gehe das nicht ab.

Hinzu komme ein finanzieller Aspekt: Eine Mahd mit einem gemieteten Boot würde mit Entsorgung mehrere tausend Euro kosten. Ein Gutachten des Ruhrverbands spricht von 2200 Euro nur für die Mahd pro Tag, womit eine Fläche von 0,5 Hektar freizubekommen wäre.

Im Herbst werden die Pflanzen absterben

Bruhn: „All das hätte nur einen kurzfristigen Erfolg. Deswegen machen wir nichts.“ Die Stadt werde aber am Nordufer Hinweisschilder auf die Wasserpest aufstellen. Im Herbst werden die Pflanzen absterben, betont Bruhn. Ob sie im kommenden Sommer wieder ein so hohes Wachstumstempo an den Tag legen, hänge davon ab, wie warm es wird. Je höher die Wassertemperatur, desto mehr sprießen die eigentlich aus Amerika eingeschleppten Pflanzen.

Unterdessen hat der Northeimer Segelclub schon ein wenig zur Selbsthilfe gegriffen, um die Fahrrinnen freizuhalten. Mitglieder fischten per Harke haufenweise Pflanzenbündel aus dem Wasser.

Jetski-Rennen findet statt

Der Deutsche Jetsport-Verein hat unterdessen angekündigt, seine Läufe zur Deutschen Meisterschaft vom 16. bis 18. August trotzdem auf dem Freizeitsee stattfinden zu lassen. Laut Vereinschef Peter Friedel wolle man die Fahrrinnen vorher pflanzenfrei machen.