SG Rehbachtal will Siegesserie in der Kreisliga fortsetzen

Ob beide Teams ihre Siegesserie fortsetzen können, hängt vom SV Moringen und Aufsteiger TSV Hilwartshausen ab. Rehbachtal hat mit Aufsteiger Hilwartshausen vermutlich die einfachere Aufgabe, während die Dasseler in Moringen vor einer größeren Herausforderung stehen.

FSG Leinetal - SSV Nörten-Hardenberg II (Sa. 16 Uhr). Obwohl die SSV-Zweite mit Manuel Pfeufer, Alexander König, Jannik Sobottka und Florian Thiele auf erfahrene Akteure bauen kann, hat das Team erst einen Sieg geholt. Die Mannschaft von Trainer Braunholz muss sich also im Abstiegskampf bewähren.

FC Hettensen-Ellierode - SV Harriehausen (Sa. 16 Uhr). Schon 22 Punkte nach zehn Partien standen kaum in den Planungen der Gastgeber. Die Mannschaft von Trainer Jörg Franzke hat als Neuling schnell in der Kreisliga Fuß gefasst, da lässt sich auch die Niederlage in Dassel mühelos verkraften.

SV Höckelheim - TSV Sudheim (So. 14.30 Uhr). Wegen der Gelb-Rot Sperre ist Sudheims Tino Ellies im Nachbarderby gegen seinen Ex-Verein nur Zuschauer. Während Höckelheim mit fünf Punkten aus den letzten vier Partien auf Platz neun geklettert ist, bereitet dem TSV die Serie von sechs Pleiten (1:8, 0:6, 2:4, 0:5, 2:6, 0:9) weiter Sorgen.

TSV Elvershausen - FC Lindau (So. 14.30 Uhr). Im zurückliegenden Pokalwettbewerb gab es das Derby schon mal. Am 6. August 2017 siegten die Lindauer mühelos mit 4:1. Als Schlusslicht müssen die Gäste schon alles aufbieten, um nicht als Verlierer den Platz verlassen zu müssen.

SV Moringen - SG Dassel/Sieverhausen (So. 14.30 Uhr). Im neunten Spiel blieb der SGer Maik Heinze (10 Tore) erstmals ohne Treffer. Die Kreise des Gästetorjägers einzuengen gehört zum Plan der Moringer, die ihrerseits darauf hoffen, dass mit Tim Rogalla (11 Tore) ihr erfolgreichster Schütze zuschlagen wird.

TSV Hilwartshausen - SG Rehbachtal (So. 14.30 Uhr). Egal, welche Formation SG-Trainer Kevin Martin aufstellte, bislang hieß der Sieger immer SG Rehbachtal. Diese Ausgeglichenheit macht die in der abgelaufenen Serie sogar in den Abstiegskampf verwickelte Mannschaft so stark.

TSV Edemissen - FC Auetal(So. 14.30 Uhr). Mit sieben Niederlagen am Stück überbietet Edemissen sogar den Negativlauf des TSV Sudheim. Kaum anzunehmen, dass diese Serie ausgerechnet gegen Auetal endet. (osx)