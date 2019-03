Northeimer Frühlingserwachen: Regionaler Markt und verkaufsoffener Sonntag

Traditionell zum Frühlingsbeginn im März, beginnt mit dem "Northeimer Frühlingserwachen" die Veranstaltungssaison in der Innenstadt

Über 30 Anbieter aus der Region präsentieren neben bunten Frühjahrsblühern, Stauden, Zwiebeln und Kräuter auch diverse Produkte für Haus & Garten. Zeitgleich findet in der Stadthalle die Messe „Bauen + Wohnen" statt.

Am Sonntag sind zudem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Zusätzlich zu Gast auf dem Münsterplatz ist der Französische Markt „Bleu Blanc Rouge“. An acht Marktständen präsentieren französische Händler kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets.