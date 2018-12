Northeimer Fußgängerzone: Plötzlich waren die Poller wieder weg

Northeim. Die quasi über Nacht verschwundenen Poller in der Fußgängerzone sorgten am Wochenende für viele Diskussionen.

So schnell, wie sie Anfang voriger Woche aufgetaucht sind, waren sie am Freitag zumindest in der Straßenmitte wieder verschwunden: die Poller in der Northeimer Fußgängerzone.

Das sorgte am Wochenende bei Geschäftsleuten und vielen Passanen für Verwunderung. Warum die Absperrung wieder abgebaut wurde, wusste aber niemand.

Ein ansässiger Geschäftsbesitzer sagte, er habe gehört, dass die Poller am Montag wieder aufgestellt werden, weil erst dann die neue Verkehrsführung in der Innenstadt offiziell gilt.