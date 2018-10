Northeimer HC feiert klaren Heimsieg gegen Volmetal

35:30 gegen Rheinländer

+ © Hubert Jelinek Völlig abgehoben: Northeims siebenfacher Torschütze Sören Lange (am Ball) überspringt Philipp Dommermuth und hat nur noch Keeper Sydney Quick vor sich. © Hubert Jelinek

Northeim. Der Northeimer HC hat in der West-Staffel der 3. Handball-Liga seinen dritten Saisonsieg perfekt gemacht. Gegen den TuS Volmetal feierte der NHC am Sonntagabend einen deutlichen 35:30 (17:11)-Sieg und überzeugte dabei vor allem in der ersten Hälfte.