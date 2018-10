Northeimer HC  scheitert in der zweiten Pokal-Runde

Northeim. Zehn unkonzentrierte Minuten und ungewöhnlich viele Aluminium-Treffer kosteten den Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Sonntagnachmittag den Pokalsieg gegen den Hannoveraner Liga-Konkurrenten.

Betreuer Uwe Kurzawa bezeichnete die 22:25 (11:13)-Niederlage als unglücklich und vermeidbar. Doch zu viele individuelle Fehler und nachlassende Kräfte verhalfen Hannover zum Einzug in die dritte Pokalrunde.

Beide Abwehrreihen agierten von Anfang an konzentriert. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Yvonne Wode (7 Tore) dauerte es sieben Minuten, bis Badenstedts Kreisläuferin Ronja Ridder den ersten von vier Siebenmeter holte. Hannover führte anschließend stets mit ein oder zwei Toren, doch der NHC kämpfte sich immer wieder heran. Auffallend war die Zahl von vierzehn Latten- oder Pfostenwürfen des NHC, die eine Northeimer Führung verhinderten. Zur Halbzeit lag der NHC daher mit 11:13 zurück.

Nach der Pause konnte der NHC lange Zeit mithalten, Kurzawa bemängelte aber die vielen individuellen Fehler: „Immer, wenn wir kurz vor dem Ausgleich standen, haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“. Eine kurze Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste, um vom 17:19 auf 12:23 in der 52. Minute zu erhöhen. Kurze Zeit später erhielt Hannovers Alina Koenecke nach einem unnötigen Foul an Marie Barnkothe die Rote Karte. In der nachfolgenden Überzahl verkürzte das Team aber nur noch zum Endstand von 22:25. Kurzawa lobte den Kampfgeist seines Teams, das ständig einem Vorsprung hinterherlief, letztlich aber am eigenen Unvermögen und dem Aluminium scheiterte.

Northeim: Post, Rien – Weitemeier 7, Wode 7, Thiele 1, Bünker, Marie Barnkothe 1, Sina Barnkothe 1, Lösky 3, Lucenko 2. (zaj)