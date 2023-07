Northeimer Hicham Naji will Schauspieler sein

Von: Svenja Heckerott

Hicham Naji hat den Traum, Schauspieler zu werden. Vor Kurzem war er bei „Richterin Barbara Salesch“ im Fernsehen zu sehen. © Svenja Heckerott

Hicham Naji aus Northeim hat einen Traum – Er möchte Schauspieler sein. Für dieses Ziel schlüpft er in verschiedenste Rollen. Zuletzt war er bei der Sendung „Richterin Barbara Salesch“ zu sehen.

Northeim – Egal, ob gemütlich zu Hause auf dem heimischen Sofa oder mit Soundanlage und Riesenbildschirm im Kino. Wir lieben Filme und Serien – Sie ziehen uns in den Bann. Während die meisten sich für die Geschichten und Handlungen interessieren, vielleicht ihren liebsten Schauspieler verfolgen möchten, zählt für Hicham Naji etwas anderes.

„Es war schon immer mein Traum Schauspieler zu werden“, sagt der gebürtige Northeimer. Er habe sich schon immer für die Machart von Filmen, was hinter den Kulissen wirklich vor sich gehen könnte und ganz besonders für das schauspielerische Talent der Akteure interessiert.

„Schon als kleiner Junge war ich fasziniert davon, wie Schauspieler es schaffen, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen und dennoch Emotionen so überzeugend und authentisch rüber zu bringen“, erzählt Naji. Besonders begeistert sei er von seinen Lieblingsschauspielern Jason Statham oder Jackie Chan gewesen, die sogar einige Stunts selbst ausführten.

„Hier ist es nicht wie in Amerika, wo fremde Menschen vielleicht von selbst auf dich zukommen und du entdeckt wirst. Man muss selber etwas tun“, so Naji.

So kam es, dass Naji seinen Traum auch im Erwachsenenalter nicht aufgeben wollte und die Sache selbst in die Hand nahm. 2016 ging Hicham Naji mit 23 Jahren zu einem Casting der Firma „Filmpool“ nach Hannover. Er überzeugte und wurde von der Agentur unter Vertrag genommen.

Seitdem bekommt der Northeimer in regelmäßigen Abständen Angebote für verschiedenste Rollen. Er habe im Laufe der Jahre schon einige Rollen im Fernsehen verkörpern dürfen, sagt der 30-Jährige. Er nennt die Formate „Ruhrpottwache“, wo er schon mehrmals verschiedene Figuren spielte, sowie „Auf Streife“, das ebenfalls auf SAT 1 gezeigt wird.

Die neueste und bisher größte Produktion für den mittlerweile geübten Darsteller war der Dreh für die Sendung „Richterin Barabara Salesch“.

Innerhalb von sechs Tagen habe er fünf Seiten Text auswendig lernen müssen, betont Naji. Der Dreh mit verschiedenen Drehorten habe drei Tage gedauert. Naji spielte hier den „Maik Linz“. Der wurde unter anderem gefangen genommen, eingesperrt und muss sich vor Gericht bei Richterin Salesch den übelsten Beschuldigungen stellen.

Naji, der sowohl schon in Rollen des Opfers als auch des Täters zu sehen war, erklärt, wie wichtig es sei, beim Schauspielern auch einmal das eigene Ego nach hinten zu stellen, wenn man zum Erfolg kommen möchte.

„Einige lehnen Rollen ab, weil sie kein Opfer spielen möchten. Ich nehme, wenn es zeitlich passt, jede an.“ Es sei wichtig, Erfahrungen zu sammeln und in der Branche am Ball zu bleiben, sowie bei den Produzenten und Regisseuren einen guten Eindruck zu hinterlassen, erzählt er. Bei seinem kürzlichen Dreh sei er für sein Engagement gelobt worden. „Der Chef möchte mich bald wieder am Set sehen“, sagt er stolz.

Neben seiner Leidenschaft der Schauspielerei ist Hicham Naji in seinem Vollzeitjob als Zugbegleiter tätig. Für seinen Traum arbeite er gerne in seiner Freizeit. „Selbst, wenn ich keine Gage bekommen würde, wäre ich nur für die Erfahrungen immer dabei“ schwärmt er.

Besonders dankbar ist Hicham Naji für die Unterstützung seiner Familie. In der Familie, die ursprünglich aus dem Libanon kommt, helfe man sich. Sein Bruder Nibal Naji, der als Fotograf arbeitet, übernehme oft die Rolle des Managers. Auch seine Mutter Maha Hamka, die als Autorin arbeitet, motiviert ihn in seinem Vorhaben. Hicham Naji wird auch weiterhin im Fernsehen zu sehen sein und an seinem Wunsch festhalten. Er weiß: „So eine Chance bekommt nicht jeder.“

