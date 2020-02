Northeimer Holm Fröchtenicht eröffnet neues Café am Marktplatz

Der 49-jährige Northeimer Holm Fröchtenicht wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet in Northeim ein Café.

Warum eigentlich nicht Northeim? Diese Frage stellte sich der 49-jährige Holm Fröchtenicht – gebürtiger Hillerser – , als sein Plan, sich irgendwann selbstständig zu machen, immer konkreter wurde.

Zwar arbeitete der gelernte Bäcker schon über 20 Jahre in Hamburg bei einem Lebensmittelkonzern, war zuständig für das Backshop-Management, doch gewohnt hat er in der ganzen Zeit mit seiner Familie in Northeim, hat hier seinen Lebensmittelpunkt.

„Ich habe viel gesehen in diesen 20 Jahren und häufig gedacht, dass könnte man erstens anders und zweitens besser machen“, erzählt Holm Fröchtenicht.

Und so wurde irgendwann im vergangenen Jahr aus dem Plan, sich selbstständig zu machen, ein Entschluss. Was folgte, war die Kündigung bei seinem Arbeitgeber. Dann musste Fröchtenicht einen Standort finden, an dem er seine Ideen Realität werden lassen konnte.

In Northeim nutzte er seine Kontakte zu Unternehmern, kam dann mit Andreas Hermann zusammen, der in Rosdorf ein Bäckerei-Unternehmen und mehrere Filialen im Landkreis Northeim betreibt. Hermann bot Fröchtenicht nach langen Verhandlungen und vielen Gesprächen Ende 2019 den Standort am Marktplatz in Northeim an. „Ich habe lange gerechnet, verhandelt und überlegt. Und dann irgendwann zugeschlagen“, sagt Fröchtenicht.

Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Neueröffnung im März auf Hochtouren. Denn Holm Fröchtenicht hat viel vor, vor allem viel Neues. Das fängt bereits beim Namen des Unternehmens an: „Mein Lieblingsplatz – Zucker, Salz und Liebe“ ist der Titel des Familienunternehmens, das Holm zusammen mit Ehefrau Vanessa und Sohn Jonas gegründet hat.

Die Filiale am Marktplatz wird ein völlig neues Aussehen erhalten, auch das Cafékonzept selbst wird anders. Allerdings, so betont Fröchtenicht, werde er weiterhin die Hermann-Backwaren beziehen. Vor allem das Wort „Liebe“ im Firmen-Logo hat für Familie Fröchtenicht eine besondere Bedeutung, steht doch die Liebe zu Lebensmitteln im Vordergrund. „Wir wollen versuchen, transparent, regional und nachhaltig für unsere Kunden zu arbeiten“, sagt Holm Fröchtenicht.

+ Wird komplett neu gestaltet: Das Café Hermann. Foto: Olaf Weiss Es wird keine Plastik-, sondern nur noch Glasflaschen im Café geben. Fröchtenicht kooperiert unter anderem mit „Sakel´s Hof“ in Suterode, von wo er im Monat 3000 frische Eier bezieht. Von etwas weiter weg kommt der Kaffee, den es ab 5. März am Marktplatz gibt: Angeboten wird Farmkaffee aus Tansania, der in einer kleinen Rösterei in Hamburg geröstet wird. „Wir hoffen, dass die Northeimer bereit sind, dann 10 Cent mehr für einen Kaffee auszugeben“, sagt Fröchtenicht.

Zusammenarbeiten wird er auch mit dem Northeimer Fruchthof und der Northeimer Vinothek. Es wird ein kleines Weinangebot geben mit dazu passenden Häppchen.

Neu gestaltet wird auch die Außenterrasse, auf der es im Sommer bis in die Abendstunden zum Beispiel Cocktails geben soll. „Wir wollen dazu beitragen, den Northeimer Marktplatz ein wenig attraktiver zu gestalten. Nicht in Konkurrenz zu anderen Gastronomiebetrieben, sondern im Schulterschluss“.

Bis diese Pläne alle in die Tat umgesetzt werden können, liegt natürlich noch viel Arbeit vor Familie Fröchtenicht. Darum wird das bisherige Café Hermann für die Umbauarbeiten am Samstag, 29. Februar, abends geschlossen. Am Donnerstag, 5. März, findet dann eine „stille“ Eröffnung ohne große Einweihungsfeier statt. Und am 6. und 7. März gibt es 50 Prozent Rabatt auf alle Backwaren im Café.