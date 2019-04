Die Northeimer Innenstadt bekommt Quartiere

Die Einteilung der Northeimer Innenstadt in Quartiere für verschiedene Nutzungen beziehungsweise Handels- und Dienstleistungsbereiche soll zur Wiederbelebung des Stadtzentrums beitragen.

Einzelhandel vornehmlich zwischen Münster und Markt, Gesundheitsdienstleistungen in der Mühlenstraße und Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum im Bereich Schaupenstiel: So lauten einige Eckpunkte der Struktur- und Potenzialanalyse für die Northeimer Innenstadt, für den sich sowohl der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt als auch der Sanierungsausschuss in ihrer jüngsten gemeinsamen Sitzung ausgesprochen haben.

Demnach soll sich die Stadt Northeim ausdrücklich zur Schaffung sogenannter Quartiere bekennen, in denen die unterschiedlichen Nutzungen künftig konzentriert werden sollen.

FDP-Fraktions-Chef Eckhard Ilsemann warnte davor, dass die Stadt Northeim mit einer solchen Selbstverpflichtung möglicherweise interessierte Investoren verprellen könnte, die lieber selbst entscheiden, wo sie investieren möchten. „So was regelt der Markt ganz von allein“, so Ilsemann. Er habe noch nie davon gehört, dass die Neuschaffung von Quartieren in einem bestehenden Ortskern die Situation verbessert hätten.

Die Mehrheit der beiden Ausschüsse sah das jedoch anders. Auch Bürgermeister Simon Hartmann widersprach der Auffassung Ilsemanns. Das Bekenntnis zur Schaffung von Quartieren sei vielmehr eine Orientierungshilfe für vorhandene und künftige Investoren, so der Northeimer Verwaltungs-Chef, wobei bestehende Geschäfte natürlich nicht umgesiedelt werden sollen. Das Ganze sei aber als ein Bewerbungsschreiben der gesamten Stadt an mögliche Investoren zu verstehen, sich in Northeim niederzulassen.

Es sei nun einmal nicht möglich, jede Woche eine Fete zu veranstalten, um die Innenstadt mit Leben zu füllen. Der vorliegende Beschluss biete aber die Chance, „den Knoten zu lösen“ und das bereits verlorene Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen.

Hauseigentümer mit im Boot

Bei der Erarbeitung des Quartierkonzeptes waren auch die Hauseigentümer als Standortgemeinschaft eingebunden. Deren Sprecher Ulf Ohlmer sprach sich in der Ausschusssitzung auch für die Gliederung der Fußgängerzone nach Nutzungsbereichen aus, betonte aber, dass diese als Leitplanke zu verstehen sei und Ausnahmen möglich sein müssten. In jedem Fall sorge die Einteilung in Quartiere für Investitionssicherheit. „Wir wollen Teil des Erneuerungsprozesses sein“, sagte Ohlmer. „Denn für die Northeimer Innenstadt ist es nicht fünf vor, sondern Viertel nach zwölf.“