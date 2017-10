Northeimer Mini-Stadtlauf motiviert

Start zum Mini-Lauf: Paul Lehmann (rechts) hat den Lauf mit Start am Markt über die Breite Straße, Alte Poststraße, am City Center vorbei und wieder zurück federführend organisiert.

Northeim. Nachdem der Stadtlauf der Northeimer Triathlon-Freunde ist in diesem Jahr abgesagt worden war, gab es zumindest eine Ersatzveranstaltung für Schüler.

Als Paul Lehmann von der Oberschule Northeim davon gehört hat, dass der Northeimer Stadtlauf ausfallen muss, war es für ihn, „als hätte man mir das Herz rausgerissen“. Durch viel Engagement und viele Unterstützer hat er deshalb den ersten Northeimer Mini-Stadtlauf auf die Beine gestellt und arbeitet jetzt aktiv daran mit, dass 2018 wieder der gewohnte Northeimer Stadtlauf stattfinden kann.

Für den Lehrer ist der Stadtlauf an sich nichts Unbekanntes, sondern vielmehr eine Tradition, die er selbst auch schon dreimal gewonnen hat. An der Tradition sollte sich auch in diesem Jahr nichts ändern. „Ich habe seit 2012 jeweils 50 bis 70 Schüler motiviert, am Stadtlauf teilzunehmen“, erzählt Lehmann. Mittlerweile brauche er das gar nicht mehr. „Die Schüler waren enttäuscht, als sie hörten, dass der Stadtlauf ausfallen soll.“

Positive Gespräche

Lehmann hat daraufhin Gespräche mit der Stadt, der Polizei und dem Ordnungsamt aufgenommen. „Die Gespräche liefen sehr positiv. Mir wurde jegliche Form von Hilfe angeboten“, berichtet Lehmann begeistert. Schwierig gestaltete sich die Terminfindung. Kundgebungen durch die AfD und NPD kurz vor der Wahl und die Wahl selbst hätten dies nicht leicht gemacht. Viele Northeimer Grundschulen konnten dann letztlich aber doch teilnehmen. 300 Starter gab es, dazu fast 900 Zuschauer.

Die Organisation der Veranstaltung haben zahlreiche Schüler seines Sportkurses mit übernommen. „Ich bin irre stolz darauf, was sie geleistet haben.“ Sie haben sich unter anderem um die Zeitnahme, das Catering und das Wettkampfbüro gekümmert. Dankbar ist er auch über die Sponsoren, unter ihnen auch das Eiscafé Cortina am Markt, das jedem Teilnehmer einen Gutschein über eine Kugel Eis gespendet hat.

Sportstadt Northeim

Paul Lehmann hofft, dass der Northeimer Stadtlauf im kommenden Jahr als erstes gemeinsames Projekt mehrerer Vereine der „Sportstadt Northeim“ 2018 stattfinden kann. Die 300 Starter in diesem Jahr waren „zu Ehren des über 20-jährigen Stadtlaufs“ an den Start gegangen. Unter anderem diese lange Tradition ist es, die Lehmann motiviert hat, die Veranstaltungsreihe weiter aufleben zu lassen.