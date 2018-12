Volles Programm zum Wochenende auf der Northeimer Münsterweihnacht

Northeim. Auch am vierten Adventswochenende lockt der Northeimer Münster-Weihnachtsmarkt mit viel Programm. Darauf weist das Stadtmarketing hin.

„Bahn frei für das Finale“ heißt es am Freitag, 21. Dezember, ab 18.30 Uhr beim 1. Northeimer KSN-Cup im Eisstockschießen. Die Finalisten aus den acht Vorrundenspielen der vergangenen drei Wochen kämpfen am Finaltag um den den Sieg.

Lustige und spannende Geschichten können Kinder und Familien am Wochenende im beheizten Kasperletheaterzelt mitten auf dem Weihnachtsmarkt erleben. Gezeigt werden am Freitag ab 17 Uhr das Stück „Die verzauberten Tannenbäume“, am Samstag ab 16 Uhr das Stück „Wi Wa Winterfee“ und am Sonntag ab 14 Uhr sowie ab 16 Uhr „Kasper und Struppi retten Weihnachten“. Die Theaterstücke mit klassischen Handpuppen sind für Kinder ab zwei Jahre geeignet. Der Eintritt kostet sechs Euro inklusive eines Verzehrgutscheins für den Weihnachtsmarkt von einem Euro.

Traditioneller Höhepunkt des Programms am 4. Adventswochenende ist die Wiedersehensfeier für Heimkehrer auf der Münster-Weihnacht. In diesem Jahr begrüßt DJ Julian bereits am Samstag, 22. Dezember, die ersten Heimkehrer mit einer Schlagerparty ab 19 Uhr.

Am Sonntag, 23. Dezember, ebenfalls ab 19 Uhr sorgt dann „DJ Christian Müller“ auf der Bühne für Stimmung. Der Markt ist am Sonntag bis 23 Uhr geöffnet.

Besucher des Northeimer Weihnachtsmarkts können laut Stadtmarketing noch bis einschließlich 29. Dezember die weihnachtliche Stimmung genießen. Geschlossen ist der Markt nur am Heiligabend und am 25. Dezember.

Offen hingegen sind Münster-Weihnacht und die Schlittschuhbahn auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, und zwar von 13 bis 20 Uhr. (goe)