Northeimer Polizei warnt vor „falschen“ Polizisten

Northeim. Die Polizei warnt vor Betrügern, die derzeit im Bereich Northeim ihr Unwesen treiben.

Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und geben an, dass bei einem Einbrecher ein Notizzettel mit dem Namen und der Anschrift des Angerufenen gefunden worden sei.

Nun wolle man weitere Straftaten verhindern, unter anderem bieten die angeblichen Polizisten an, Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände abzuholen, um sie sicher zu verwahren. Weiter versuchen die Täter, an Informationen über Bankkonten oder Wertanlagen sowie Vermögensverhältnisse zu kommen.

Die „echte“ Polizei in Northeim warnt daher: Niemals persönliche Daten am Telefon herausgeben und grundsätzlich misstrauisch bei solchen Anrufen sein. Die Polizei würde niemals nach persönlichen Daten am Telefon fragen. Außerdem würden sich zivile Polizeibeamte immer ausweisen.

Weitere Informationen gibt es bei der Polizei.

Kontakt Polizei Northeim: Tel. 05551 / 7005 0

