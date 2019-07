In 80 Tagen um Deutschland: Northeimer macht Roadtrip der etwas anderen Art 

Martin Behling und seine Freundin Herrad Fischer haben es auf die abgelegensten Winkel abgesehen - und sammeln ihre ganz eigenen "Grenzerfahrungen".

Sommer, Freiheit, Roadtrip! Was sich Herrad Fischer und ihr Freund Martin Behling vorgenommen haben, dürfte für viele Menschen wie ein unerfüllter Jugendwunsch klingen.

Und doch hatte die 31-Jährige Bedenken: „Ich dachte, nach drei Tagen würde ich keine Lust mehr haben“, gesteht Herrad. Das mag komisch klingen. Ist bei näherer Betrachtung aber gut nachvollziehbar: Denn der gebürtige Northeimer und die Bremerin haben sich auf keinen ganz klassischen Roadtrip eingelassen: Mit Stopps in Donaueschingen, Egersbach-Neugersdorf und Georgenfeld. Oder in Großenbrode und Sassnitz. Kennen Sie nicht?

147 Orte, 5700 Kilometer

Kein Problem. Herrad und Martin würden sie auch nicht kennen, hätten sie sich nicht vor zwei Jahren ein Ziel gesetzt: Deutschland umrunden. 147 Orte abklappern und Geschichten aus den hinterletzten Winkeln der Bundesrepublik und seinen Nachbarländern erzählen. „Grenzgeschichten“ der etwas anderen Art also.

+ Reisen einmal rund um Deutschland: Martin Behling und Herrad Fischer. © privat/nh

Erzählen will das Pärchen die in ein paar Worten, vor allem aber mit Bildern. Auf ihrem persönlichen Blog veröffentlichen die beiden Hobby-Fotografen im Tagesrhythmus Fotos von Dingen, die ihnen so unterkommen. „Rundumweg“ nennt sich der Blog – und liest sich wie ein digitales Tagebuch.

In erster Linie war er auch als genau das gedacht: Freunde und Familie sollten auf dem Laufenden gehalten werden, während das Paar 5700 Kilometer zurücklegt. Inzwischen haben die beiden ein neues Ziel ins Auge gefasst: ihren eigenen Bildband veröffentlichen. In dem sollten sie dann noch mal nachzuschlagen sein, die „Grenzgeschichten“, auf die Martin und Herrad während ihrer Reise gestoßen sind.

Nachbarschaft nicht immer harmonisch

Solche wie die des kleinen Ortes Dinxperwick zum Beispiel. Okay, der Name ist erfunden. Er kommt zustande, wenn man die Ortsnamen Suderwick und Dinxperlo kreuzt. Das eine westfälisch, das andere holländisch. Räumlich aber sind die beiden Ortschaften nur durch eine Straße voneinander getrennt – und ein einmaliges Beispiel für europäische Zusammenarbeit.

Für Herrad und Martin ein Highlight auf ihrer Reise. Es sei toll, wie eng man dort zusammenarbeite. „Kinder können auf verschiedenen Seiten zur Schule gehen, in der Polizeistation sitzen deutsche wie niederländische Beamte.“ So harmonisch wie zwischen den beiden Zwillingsstädten läuft es aber nicht immer ab. In Kühnheide im Erzgebirge, direkt an der tschechischen Grenze steht man eher weniger auf „halbe Sachen“.

Deutlich wird das an einer nur zur Hälfte sanierten Grenzbrücke: Während die deutsche Seite in sauberem Weiß erstrahlt, modert der tschechische Teil in Dunkelgrau vor sich hin. Der tschechische Landkreis Usti hatte keine Lust, 100 000 Euro für die Sanierung zu berappen.

Kostenlose Logis in Hotels

Ein Ausnahmefall, meinen Herrad und Martin, die sich einig sind, durchweg nette Menschen auf ihrer Reise kennengelernt zu haben. Egal, ob Norden oder Süden, Westen oder Osten. In letzterem sitzen die beide gerade. Genauer gesagt: In Görlitz, am äußersten Rand Sachsens, direkt an der Grenze zu Polen. Es ist Tag 42 und die beiden haben einen Tag „frei“.

Das bedeutet rumlaufen, Stadt angucken – oder im Hotel entspannen. Das haben sie – wie 44 andere Unterkünfte – umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Denn weil Herrad und Martin in ihrem „Urlaub“ nichts verdienen, haben sie seit Anfang Januar 470 Hotels angeschrieben und um kostenlose Logis gebeten. „Das war die intensivste Arbeit“, sagt Martin.

Doch sie hat sich gelohnt: Etwa zwei Wochen haben die beiden noch vor sich. Und noch ist er weit entfernt, der Tag, an dem Herrad keine Lust mehr hat.

Link zum Blog: https://www.rundumweg.de/