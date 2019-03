Northeimer Seenplatte: Der Weiße Budenweg wird breiter

Weißer Budenweg: Die Randbereiche sollen an beiden Seiten befestigt werden, um den Lieferverkehr vom und zum Asphaltwerk zu erleichtern.

Northeim – Die Firma Wegener, Betreiber des am Weißen Budenweg errichteten Asphaltwerks, schenkt der Stadt eine provisorische Verbreiterung der Straße. Der Stadtrat hateinstimmig eine entsprechende Schenkung des Unternehmens im Wert von 25. 000 bis 30.000 Euro angenommen.

Vorgesehen ist, damit die Randbereiche („Bankette“) des Weißen Budenwegs von der Einmündung auf die Bundesstraße 3 bis zum Asphaltwerk so zu befestigen, dass sie von schweren Lastwagen befahren werden können. Wie der Pressesprecher der Stadt, Marcos Prieto, auf Anfrage mitteilte, sollen die Randbereiche auf beiden Seiten in einer Breite von 80 Zentimeter befestigt werden. Das soll Begegnungsverkehr von Lastwagen in diesem Bereich erleichtern.

Die Arbeiten sollen nach Prietos Worten beginnen, sobald Wegener mit der Stadt eine Sondernutzungsvereinbarung über den Abschnitt des Weißen Budenwegs abgeschlossen hat.

Außerdem übernimmt Wegener für die Dauer des Betriebs des Asphaltwerkes die Unterhaltung dieses Abschnitts der Straße und verpflichtet sich anschließend, die Asphaltdeckschicht zu erneuern.

Bei der BI gegen das Asphaltwerk ist die Annahme der Schenkung auf deutliche Kritik gestoßen. Dieser Vorgang zeige fehlendes Fingerspitzengefühl auch in der Kommunalpolitik, heißt es in einem Schreiben der BI an Bürgermeister Simon Hartmann. Die Akzeptanz der Schenkung vom Betreiber dieser angeblich von der Stadt nicht gewollten Asphaltmischanlage sei im Verhalten der Verwaltung gegenüber der BI ein Tiefpunkt.

Nach Ansicht der BI wäre für die Befestigung der Randstreifen eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die Schenkung könne folglich nicht ohne Weiteres für die notwendige Erschließung des Asphaltwerkes sorgen.

Diese Kritik hat der Stadt-Pressesprecher zurückgewiesen. Von einem fragwürdigen Vorgehen könne nicht die Rede sein. „Vielmehr ist der gesamte Vorgang transparent dargestellt worden“, betonte er und verwies darauf, dass der Rat die Schenkung einstimmig angenommen habe.