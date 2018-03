Northeimer Stadtbus ohne die Linie 6

Stadtbus-Halt: Fast alle Stadtbuslinien fahren die Haltestellen am Marktplatz in der Northeimer Innenstadt an.

Northeim. Das Stadtbusnetz in Northeim soll vom bisherigen Unternehmen Weihrauch bis 2029 weiterbetrieben werden. Das empfahl der städtische Verkehrsausschuss.

Das Votum fiel einstimmig aus. Die neuerliche Konzessionsvergabe soll das Stadtbus-Liniennetz in seiner bisherigen Form, umfassen, allerdings unter Wegfall der Linie 6. Die Stadt werde jährlich wie bisher maximal 200 000 Euro Zuschuss geben, so die Empfehlung für den Stadtrat, der am 15. März tagt.

Die Konzession soll vom Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) in Form einer sogenannten Direktvergabe ab August 2019 für zehn Jahre erfolgen und nicht europaweit ausgeschrieben werden. Das ermöglicht es dem Zweckverband, das Liniennetz an den bisherigen Betreiber, die Firma Weihrauch, zu vergeben, die den Stadtbusbetrieb über Jahrzehnte aufgebaut und seitdem auch betrieben hat.

Dass die Konzession ohne die Linie 6, die vom Sultmer-Wohngebiet im Norden einmal durch die Stadt bis hin zu Marktkauf in der Südstadt verläuft, ausgeschrieben werden soll, hat laut eines Vertreters der Stadtverwaltung den Hintergrund, dass das Liniennetz anders zu groß wäre für eine Direktvergabe. Mit andern Worten: Dann müsste europaweit ausgeschrieben werden. Der Wegfall der Linie 6 solle allerdings durch Änderungen in der Linie 4, die ebenfalls bei Marktkauf endet, kompensiert werden, heißt es in der Vorlage der Stadt.

In der Diskussion legten Achim Packeiser (AfD), Irnfried Rabe (FDP) und Armin Töpperwien (FUL) Wert auf die Feststellung, dass der Maximalzuschuss der Stadt von jährlich 200 000 Euro für die nächsten zehn Jahre auch fix festgeschrieben werde. Zudem dürfe die Firma während der Laufzeit der Konzession nicht das Angebot einschränken. Dies sollte im Vertrag explizit festgeschrieben werden.

Dem schloss sich der Ausschuss an, stellte dabei aber zugleich fest, dass der von der Firma Weihrauch aufgebaute Stadtbusverkehr eine gut funktionierende Einrichtung sei, um die, wie es Helga Jäger (CDU) formulierte, andere Städte Northeim sogar beneideten.

In der Beschlussvorlage heißt es zudem, dass die Stadt in Kooperation mit dem ZVSN in den nächsten Jahren auch die Anbindung der Northeimer Ortschaften im ÖPNV verbessern wolle.