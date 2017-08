Northeimer Stadtrat: Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Tannhäuser kommt

Northeim. Es wird ein Abwahlverfahren gegen Northeims Bürgermeister Hans-Erich Tannhäuser geben. Im Stadtrat am Donnerstagabend wurden die dafür notwendigen Unterschriften übergeben.

Die Initiatoren des Antrags, Abgeordnete von CDU, FDP, Grünen und SPD, haben die 27 erforderlichen Unterschriften wenige Minuten vor Sitzungsbeginn des Stadtrats Donnerstagabend doch noch zusammenbekommen und dem Ratsvorsitzenden Wolfgang Haendel übergeben. Am 15. Oktober, dem Termin der Landtagswahl, entscheiden nun die Northeimer, ob Tannhäuser Bürgermeister bleiben soll.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Reta Fromme nutzte den Punkt Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2015 zu einer Begründung für den Schritt: Erst kürzlich habe eine Akteneinsicht einen „sehr lockeren Umgang des Bürgermeisters mit den Verfügungs- und Repräsentationsmitteln“ zu Tage befördert: So habe Tannhäuser für einige Tausend Euro das Schreiben seiner Reden für den Sebastiansschmaus und den Neujahrsempfang in Auftrag gegeben. Das sei bei seinen Vorgängern keine Praxis gewesen.

Auch zu den Kosten für Taxifahrten nahm sie Stellung. Die ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Haendel und Else Heidelberg, die ebenfalls erhebliche Repräsentationspflichten übernehmen, hätten niemals eine Taxirechnung eingereicht: „Entweder verlassen sie die Veranstaltungen so, dass sie noch selber fahren können oder tragen die Kosten aus eigener Tasche.“ Tannhäuser habe statt der ihm vom Rat zugebilligten 4400 Euro Repräsentationsmittel am Ende über 20.000 Euro ausgegeben. Das sei schon sehr befremdlich, so Fromme.

Auch auf die erneuten Kündigungen von leitenden Mitarbeitern im Rathaus ging sie ein und sagte, auch so könne eine Verwaltung zum Erliegen gebracht werden. Fromme: „Das ist eine Vielzahl von Missständen, die wir nicht tolerieren können.“ Aus dem Zuhörerraum gab es dafür lautstarken Applaus.

