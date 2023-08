Northeimer Theater der Nacht „Aus anderer Perspektive“

Von: Svenja Heckerott

Ruth Brockhausen vom Theater der Nacht stellte das Programm zum Festival „Mit Hand und Fuß“ vor. © Svenja Heckerott

Zum siebten Mal finden das Festival „Mit Hand und Fuß“ und die Deutsche Figurentheaterkonferenz beim Theater der Nacht in Northeim statt. Passend zum Motto „Aus anderer Perspektive“ erwarten die Zuschauer neben ausgewählten Stücken im Theater auch viele frei zugängliche Veranstaltungen.

Northeim – Auch für das Theater der Nacht bedeutet Sommerzeit Festivalzeit. Von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 27. August, finden zum siebten Mal das Festival „Mit Hand und Fuß“ sowie die Deutsche Figurentheaterkonferenz in Northeim statt. Unter dem Motto „Aus anderer Perspektive“ erwarten Zuschauer Gastspiele unter freiem Himmel, Walk-Acts sowie klassische Aufführungen im Theatersaal des Theaters der Nacht.

„Kein anderes Genre ist so gut geeignet, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, wie das Figuren- oder Puppentheater“, findet Ruth Brockhausen, Leiterin des Theaters. Wie sie erklärt, habe sie, nachdem das Thema beschlossen war, versucht, möglichst viele Stücke zu finden, die aus anderen Perspektiven als bisher betrachtet werden können.

Zudem reisen verschiedenste Theatergruppen an, auch aus dem internationalen Raum. „Das Theater der Nacht ist die Geschäftsstelle der internationalen Puppenvereinigung Unima. Wir haben gute Kontakte ins Ausland und bekommen mit, was im Bereich Figurentheater so in der Welt passiert“, teilt Brockhausen mit.

„Verschiedene Perspektiven sind unterschiedlich zu entwickeln. Aus der Sicht einer Figur, mit verschiedenen Materialien oder auch durch unterschiedliche gesellschaftliche Perspektiven beispielsweise aus der Sicht eines Politikers oder auch eines Arbeitslosen. Je nachdem, wie man Perspektiven aufnehmen möchte“, erklärt Brockhausen.

Eröffnet wird die Figurentheaterkonferenz am Freitag, 18. August, mit einem Festakt auf dem Northeimer Marktplatz. Die „tollkühnen Piloten“ vom international tourenden Theater Titanick aus Münster werden mit ihren übergroßen aerodynamischen Fahrzeugen zu sehen sein. Der „Firebirds Walk-Act“ beginnt um 20.30 Uhr. „Wir möchten den Zuschauenden ein einmaliges visuelles Erlebnis bieten, das für Jahre im Stadtgedächtnis bleibt“, sagt Brockhausen.

Im Anschluss geht es am Freitag vom Marktplatz weiter zum Theater, wo die Ratten-Gang von „RaTaTa – die Rattenfanfare“ die Zuschauer und Besucher empfangen wird. Zum Abschluss gibt es ein Feuertheater von Salto Luminale. Alle Veranstaltungen am Freitag sind für Interessierte frei zugänglich.

Am ersten Festival-Wochenende, 19. und 20. August, können sich Zuschauer auf Gäste aus Italien freuen. Compagnia Teatrovando zeigen am Samstag ab 14 Uhr „Der Tod des Auferstandenen“ – ein Stück über Auferstehungs-Zauber.

Ab 19.30 Uhr kommen „Die Zeitreisenden“ der Gruppe „Die Stelzer“ auf den Markt und holen das Publikum zu einem weiteren Abend im Theater ab. Diese Programmpunkte sind ebenfalls für alle zugänglich. Für das anschließende Stück „Rotkäppchenmassaker“ vom „Theater 1“ ab 21 Uhr gibt es Karten zum Preis von 24 Euro.

Am Sonntag, 20. August, gibt es ein frei zugängliches „Picknick im Park“ rund um das Theater und auf dem Wall. Ab 14 Uhr soll es zehn Walk-Acts und kleine Theaterstücke, aber auch Musik und Tanz geben. „Wir hoffen sehr auf gutes Wetter“, sagt Brockhausen und kündigt an, dass Besucher die Möglichkeit haben werden, mit den Theatergruppen in Kontakt zu treten.

Ab 20 Uhr eröffnet am Sonntag das „Hotel zu den zwei Welten“ seine Pforten. Hier zeigt das „Theater Marmelock“ aus Hannover Ausschnitte aus einer Zwischenstation zwischen Leben und Tod. Die Karten Kosten 24 Euro, für Kinder bis 12 Jahren 20 Euro.

Parallel zum Festival treffen sich die Teilnehmer der Deutschen Figurentheaterkonferenz mit Puppenspielern aus dem ganzen Bundesgebiet und internationalen Gästen und nehmen an insgesamt vier Workshops zum Thema „Aus anderer Perspektive“ teil. Die Ergebnisse aus diesen Workshops werden beim Festival-Klassiker „Nacht der Puppen“ gezeigt.

Auch interessierten Laien wird die Möglichkeit geboten, etwas von den Puppenspiel-Profis zu lernen. Unter der Woche lädt die Deutsche Figurenkonferenz von Montag, 21. August, bis Freitag, 25. August, zu der Reihe „meet the masters“ ein. „Meet the masters soll für verschiedene Perspektiven sorgen. Workshop-Master erzählen von sich und ihren Erfahrungen“, kündigt Brockhausen an. Täglich ab 14 Uhr gibt es hier während der Konferenz interessierten Einblicke.

Das zweite Festival-Wochenende beginnt am Samstag, 26. August, mit der „Nacht der Puppen“ und dem Ergebnis dessen, was die Puppenspieler in der Woche in Northeim erarbeitet haben. Ab 20 Uhr treffen sich Puppenspieler, Zuschauer und Interessierte am Marktplatz. „Wir fanden es vergangenes Jahr draußen so schön, deswegen soll es dieses Jahr wieder so sein“, sagt Brockhausen. Im Anschluss gibt es die Abschlussparty mit den „Schrägen Vögeln“ – der Hausband im Theater der Nacht.

Am Sonntag, 27. August, lädt das Theater zu einer abschließenden Musik-Session ab 14 Uhr zum Ausklingenlassen ein. (Svenja Heckerott)