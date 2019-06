Northeimer Waldbühne wird nicht verkauft

Die Stadt Northeim hat nicht die Absicht, die Waldbühne zu verkaufen. Das sagte eine Sprecherin der Verwaltung auf HNA-Anfrage.

Zwar bestehe laut Niedersächsischer Kommunalverfassung für die Stadt die Möglichkeit, das Areal am Gesundbrunnen wie jedes andere ihrer Grundstücke zu veräußern, doch Überlegungen in diese Richtung gebe es im Rathaus derzeit nicht.

Seit 2016 liegt die Northeimer Freilichtbühne brach. Zwar habe es in diesem Jahr drei Anfragen von Veranstaltern für zwei Orchester-Shows und ein Open-Air-Konzert gegeben, die Anfragen seien letztlich aber wieder zurückgezogen worden. Ein weiterer Veranstalter sei inzwischen auf die Stadt zugekommen, der sich vorstellen könnte, in den nächsten Jahren kleinere Konzertreihen in der Waldbühne anzubieten. Hierzu befinde sich die Stadt aktuell in Gesprächen.

Ähnlich wie bei der Northeimer Stadthalle

Im vorigen Jahr hatte es außerdem Äußerungen einiger Northeimer Einwohner, vor allem im sozialen Netzwerk Facebook gegeben, dass es einen neuen Vorstoß zur Rettung der Waldbühne geben soll, ähnlich wie bei der Northeimer Stadthalle.

Dazu betonte eine Sprecherin der Stadtverwaltung, dass im Northeimer Rathaus solche Absichten nicht bekannt seien.

Aktuell ist das Areal komplett eingezäunt. die „Spontan-Vegetation“, also Unkraut, sei vor allem in diesem Jahr eine Herausforderung, heißt es weiter. Das Unkraut werde zweimal jährlich, im Frühjahr und Herbst, entfernt.

Trotzdem sei die Bespielbarkeit der Waldbühne laut Stadt jederzeit gegeben: die elektronischen Anlagen seien in Ordnung, die bei einem Sturm beschädigten Sitzbänke würden erneuert, der Auftrag dafür sei bereits an eine Fachfirma vergeben worden.

Ansonsten werde das Areal durch Mitarbeiter der Stadt regelmäßig kontrolliert, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.