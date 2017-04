Northeimer wegen schweren Missbrauchs vor Gericht

Northeim. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich seit Donnerstag ein 55-jähriger Mann aus Northeim vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sich zwischen Frühjahr und November 2016 13-mal an zwei jungen Mädchen vergangen zu haben. Die Mädchen waren drei beziehungsweise sieben Jahre alt. In zwei Fällen soll er mit der Siebenjährigen den Beischlaf vollzogen haben. Da er von einigen Taten auch Fotos gemacht haben soll, hat ihn die Staatsanwaltschaft auch wegen der Herstellung von kinderpornografischen Schriften angeklagt.

Zum Prozessbeginn räumte der Angeklagte die Vorwürfe weitgehend ein. Laut Anklage soll er im September 2016 mit dem siebenjährigen Mädchen auf einem Spielplatz am Northeimer Kiessee den Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Die übrigen Taten soll er in seiner Wohnung begangen haben, eine im Garten.

Die Opfer kamen aus seinem familiären Umfeld. Die Dreijährige habe er bei seiner Tochter kennengelernt. Das Mädchen habe dort mit seinen Enkeln gespielt. Auch die Siebenjährige habe er über familiäre Kontakte kennengelernt. Deren Mutter hatte den 55-Jährigen nach dem Vorfall am Kiessee angezeigt. Im November 2016 nahm die Polizei den Mann fest. Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in U-Haft.

