Northeimer Weinfest am Wochenende ein Publikumsmagnet

Northeim. Der römische Gott des Weines, Bacchus, verstand es mit großem Gefolge ausgiebig zu feiern, so die Mythologie. Die Northeimer und ihre Gäste konnten das beim Weinfest auch.

Der Münsterplatz war bereits am Freitag kurz nach der Eröffnung zum Bersten gefüllt, und das sollte sich auch am Samstag sowie am Sonntag zum Frühschoppen wiederholen. Tanja Bittner vom Stadtmarketingverein schätzte die Besucherzahlen höchst zufrieden sowohl am Freitag und Samstag auf jeweils 1500. Das hochsommerliche Wetter tat sein Übriges dazu, dass die Stimmung auf den Sitzgarnituren sowie vor den Wein- und Essenständen bombig war.

Sechs Winzer und die Northeimer Vinothek boten edle Tropfen an. Dazu gab es passende Spezialitäten wie Flammkuchen und mehr sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltunsprogramm. Letzteres reichte von Vorführungen des Tanzstudios Baufeldt aus Katlenburg über Pop und Rock von „Melanie Mau & Martin Schnella“ bis hin zu Jazzklassikern der „Swing Soulists“ aus Einbeck/Nörten. DJ Rainer Bertram sorgte für beste Stimmung, die auch die Tanzfläche füllte.

Den Ausklang bildete ein bestens besuchter Wein-Frühschoppen zu den Oldtime-Jazz-Klängen der „Original Salzsieders“ aus Bad Salzuflen. Fazit: Eine Party mit Lust auf mehr im nächsten Jahr.