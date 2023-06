Northeimer Wochenmarkt künftig ohne Renate Bertram

Von: Svenja Heckerott

Renate Bertram hört nach 30 Jahren auf dem Wochenmarkt in Northeim auf. © Heckerott, Svenja

Der Markt war ihre Welt. Nun gibt die 82-Jährige nach 30 Jahren ihren Stand auf.

Northeim – Es ist ein sonniger Mittwochvormittag, Marktzeit in Northeim. Unter all den bunten Ständen mit frischer Ware, gibt es hier einen schon sehr lange. Renate Bertrams Wagen steht seit 30 Jahren immer mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt in Northeim. Neben dem Markt, ist sie auch auf den Märkten in Bad Gandersheim und Bockenem tätig gewesen. Über Jahrzehnte hinweg verkaufte die mittlerweile 82 Jahre alte Frau, Fleisch, Wurst, Kartoffeln, Eier, Obst und Gemüse.

Nun heißt es, Abschied nehmen, denn Renate Bertram wird zum Samstag, 1. Juli, ihre Arbeit als Marktbeschickerin beenden. „Ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht. Es war im Großen und Ganzen meine Welt“, sagt Bertram. Wie sie erklärt hatte ihre Familie einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb mit Vieh. Als die Preise für die Waren immer niedriger wurden, überlegte sich Bertram, stattdessen auf dem Markt zu verkaufen, erzählt sie.

„Mit klopfendem Herzen, einem Tapeziertisch und einem Sonnenschirm habe ich dann in Northeim angefangen“, erinnert sich Bertram zurück. Mit der Zeit wurde das Geschäft immer besser und sie legte sich ihren heutigen Wagen mit Kühlung zu.

Sie habe die Arbeit geliebt, sagt sie. Unter einigen Kunden kenne sie Großeltern, deren Kinder und Enkelkinder. So haben sich nach ihren Worten auch Freundschaften entwickelt. „Man bekommt Freud und Leid mit. Teilweise ist man auch Seelsorge“, betont die 82-Jährige.

Dass sie sich jetzt zur Ruhe setzt, bedauern viele Kunden. Renate Müller und ihr Mann besuchen an diesem Tag den Stand von Bertram. Frau Müller hat Verständnis. „Man muss auch mal an sich denken“, bestärkt sie die 82-Jährige. Renate Bertram zeigt sich gerührt von den vielen Reaktionen ihrer Kunden und Kollgen auf dem Northeimer Wochenmarkt. „Alle sind traurig“, stellt sie fest.

Gemeinsam mit ihrer Assistentin, Monika Fuchs, habe sie schon seit dem Frühjahr über den Ruhestand nachgedacht, erklärt sie. Obwohl ihr der Abschied schwer falle, sei die Entscheidung „freiwillig in Anführungszeichen“, sagt Bertram. „Mit 82 Jahren muss man irgendwann aufhören. Ich bin bei Wind und Wetter sowie Schnee immer alleine gefahren“. Neben ihres Alters liege ein weiterer Grund für ihre Entscheidung in den immer strengeren Auflagen für die Marktbeschicker. Diese liegen beispielsweise in der Etikettierung oder Warenauslage. Nach Renate Bertrams Abschied wird ihr Stand nicht weiter fortgeführt. Für Fuchs, ihre Assistentin, die bereits Rentnerin ist, wäre die Arbeit alleine zu viel. Zudem sei es nicht erlaubt, bei dem Verkauf von Fleisch und anderer Waren alleine zu arbeiten. Auch aus der Familie kann niemand den Stand übernehmen, da ihre Söhne anderweitig beschäftigt sind.

Renate Bertrams Wagen geht noch nicht in den „Ruhestand“. Nach Angaben der Marktbeschickerin gibt es schon Interessenten. Falls es kein passendes Angebot gebe, solle der Wagen zurück an seine ursprüngliche Verkaufsfirma gehen und als Leihwagen fungieren. Verschrotten lassen will Bertram ihren treuen Begleiter jedenfalls nicht.

Renate Bertram wird nächste Woche noch auf dem Wochenmarkt stehen und verkaufen. Sie blicke auf eine wunderbare Zeit mit Fuchs zurück, die immer treu an ihrer Seite gestanden haben soll, sagt sie. Auch die Kollegen von den anderen Marktständen wird sie vermissen: „Wir haben uns gut verstanden und immer geholfen.“ (Svenja Heckerott)