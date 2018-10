Keine Tore zwischen Eintracht Northeim II und Sülbeck/Immensen

Northeim. Obwohl es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Gustav-Wegner Stadion beim Kreisderby der Fußball-Bezirksliga zwischen der U 23 von Eintracht Northeim und dem FC Sülbeck/Immensen keine Tore gab, durften sich beide Kontrahenten über einen Punkt freuen.

Die Freude dürfte sich allerdings bei den Kontrahenten in engen Grenzen halten, denn die Northeimer warten seit fünf Spielen auf einen Sieg, der FC hat zweimal in Folge nicht verloren, weist aber eine Durststrecke von sechs Spielen auf. „Wir treten auf der Stelle“ kommentierte FC-Betreuer Helmut Rabbe. die Nullnummer.

Zu Anfangs sorgte Eintracht vor dem Gehäuse von FC-Keeper Lesch mehrere Male für Gefahr, während auf der Gegenseite Eintracht-Torhüter Strüber bei zwei Pfostenschüssen von Niesmann (10./42) das Glück auf seine Seite hatte. Einen schmerzvollen Nachmittag erlebte Sülbecks Kevin Ahlborn, der sich nach einem Sturz die Schulter auskugelte.

Obwohl die Northeimer in Durchgang zwei mehr Einsatzbereitschaft investierten, blieb zählbarer Erfolg aus. Einem Treffer am ehesten nahe war gleich nach Wiederbeginn Erik Köhler, der infolge einer zweifelhaften Roten Karte (75.) in der Schlussphase merklich fehlte. Eine weitere Aktion klärte Frederik Papenberg auf der Sülbecker Torlinie „Wir haben hinten ganz gut gestanden, aber keinen Treffer erzielt“, so die Einschätzung von Eintracht-Trainer Naji Ghazi. (osx)