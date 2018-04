Oberliga: Eintracht Northeim fährt zum SSV Vorsfelde

Als Erster am Ball: Torhüter Christopher Meyer feierte im Hinspiel gegen Vorsfelde sein Oberliga-Debüt. An der 1:4-Pleite konnte auch er nichts ändern.

Northeim. Nach dem 0:2 in Uphusen hat der Fußball-Oberligist Eintracht Northeim am Sonntag Gelegenheit, es besser zu machen. Um 15 Uhr wird das Spiel beim SSV Vorsfelde angepfiffen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie?

Erneut müssen die Northeimer bei einem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel ran. Gerade gegen Kontrahenten von dort hat die Eintracht in dieser Serie Probleme, wie (neben dem 0:2 in Uphusen) das 0:1 in Sulingen, das 2:4 in Gifhorn oder auch das 2:5 daheim gegen Heeslingen untermauern. Der Sechste (35 Punkte) reist zum Zehnten (25), der zwar aktuell drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz steht, allerdings auch mehr Spiele als die Konkurrenz ausgetragen hat.

Welche Marschroute gibt Trainer Weißenborn vor?

Der hat womöglich die eine andere unruhige Nacht hinter sich. „Ich hoffe, dass schnell Sonntag wird und wir gegen Vorsfelde zeigen können, dass wir viel besser Fußballspielen können“, hatte er nach dem Uphusen-Spiel gesagt. Beim SSV tippt er auf ein ähnliches Duell, bei dem der Kampf im Vordergrund stehen dürfte. „Ich erwarte eine Reaktion von der Mannschaft.“

Was tat sich im Hinspiel zwischen diesen Clubs?

Das war aus Eintracht-Perspektive in vielerlei Hinsicht ein denkwürdiges Spiel, schließlich war dies die letzte Begegnung des damaligen Trainers Malte Froehlich. Fünf Tage nach der 1:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger trennte man sich vom Coach.

Dabei war es damals im Gustav-Wegner-Stadion so gut losgegangen. Zur Halbzeit führte die Eintracht 1:0, baute dann jedoch rapide ab, wirkte total verunsichert und kassierte noch vier Gegentreffer.

So schnell vergessen wird diesen Tag auch Keeper Christopher Meyer nicht, der für die verletzten und erkrankten Jannik Strüber und Moritz Köhler einsprang und gegen Vorsfelde sein Debüt in der Oberliga feierte. Bei den Gegentreffern war er machtlos.

Wie ist Vorsfelde derzeit so drauf?

Nicht sonderlich gut. In diesem Jahr ist die Truppe noch ohne Sieg. Lediglich gegen Celle und vergangenen Montag in Delmenhorst (je 1:1) gab es wenigstens einen Punkt. Hinzu kommen drei Niederlagen. Die setzte es jedoch gegen die Top-Teams Arminia Hannover (1:3), Wunstorf (1:3) und Bersenbrück (0:2). Erfolgreichster Torschütze des SSV ist Dennis Pollak mit zehn Treffern. Der war auch im Hinspiel zwei Mal erfolgreich.