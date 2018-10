Das Lazarett von Eintracht Norheim lichtet sich

Northeim. Eintracht Northeim in Heimspielen und in der Fremde: das ist auch in dieser Saison wieder ein riesengroßer Unterschied.

Während Eintracht aus ihren bisherigen fünf Auswärtsspielen nur vier Punkte holte und zuletzt beim 3:4 in Wolfenbüttel die dritte Niederlage kassierte, ist die Serie im heimischen Gustav-Wegner-Stadion noch makellos: vier Siege in vier Partien. Den fünften Erfolg will Eintracht am Sonntag (14 Uhr) gegen TB Uphusen perfekt machen.

Makellose Heimserie

„Zuhause läuft es bei uns richtig gut“, sagt Trainer Philipp Weißenborn angesichts der weißen Weste. Die Gründe sind vielfältig. „Viele Spieler sind auch als Jugendtrainer tätig, die Teams schauen dann bei unseren Heimspielen zu. Das sorgt für einen noch stärkeren Zusammenhalt, aber auch dafür, dass viele Spieler noch mehr gepusht werden. Und aktuell ist das Verhältnis zu unseren Besuchern wirklich gut. Wir bekommen viel positiven Zuspruch“, erklärt Weißenborn.

Auf diese gute Atmosphäre setzen die Northeimer auch gegen Uphusen. Der TBU erlebte in der vergangenen Serie in der Winterpause seine Wandlung. Nach der Vorrunde sah der Tabellenvorletzte wie ein sicherer Absteiger aus. Doch die glänzende Rückrunde als fünftbeste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte verhinderte den Sturz in die Landesliga und katapultierte den Klub noch auf den zehnten Rang.

Doch gegen den aktuellen Tabellenachten wollen die Northeimer dennoch unbedingt gewinnen. Zumal sich die extrem angespannte personelle Situation der vergangenen Wochen langsam wieder etwas entspannt. Hanno Westfal verpasste die Niederlage in Wolfenbüttel wegen einer Erkrankung, Abwehrchef Christian Horst wegen seiner Sperre nach einer Ampelkarte. Beide kehren jetzt in die Mannschaft zurück.

Doch auch da Lazarett lichtet sich allmählich. Innenverteidiger Linus Baar, der am Sonntag wegen einer Verletzung am Sprunggelenk aussetzen musste, kehrt in die Startelf zurück. Silvan Steinhoff hat nach seiner Knieverletzung zwar schon wieder trainiert, kehrt aber am Samstag erst aus einem einwöchigen Urlaub zurück. Carim Blötz benötigt nach seinem Kreuzbandriss und anschließender Kniereizung erst einmal Trainingspraxis. Martin Wiederhold wurde unterhalb des Knies genäht. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Weißenborn mit Blick auf den Stürmer, der bislang nur individuell trainierte. Florian Mackes fällt weiter wegen seiner Kniezerrung aus. Die angeschlagenen Melvin Zimmermann (Oberschenkel) und Mattes Daube (Leiste) waren in Wolfenbüttel bereits wieder dabei.

Angesichts der Wetterprognose hofft der Tabellendritte darauf, gegen Uphusen auf dem Rasenplatz auflaufen zu können. Die Atmosphäre im Stadion, so Weißenborn, sei auf dem Rasenplatz noch einmal besser als auf dem angrenzenden Kunstrasen, betont der Coach. (raw)