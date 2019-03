Wegen Fußballspiel: Osterfeuer auf dem Northeimer Mühlenanger fällt wohl aus

Bleibt es dieses Jahr auf dem Northeimer Mühlenanger dunkel? Der bisherige Ausrichter FC Eintracht Northeim wird das Osterfeuer in diesem Jahr nicht veranstalten.

Northeim. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich kein Osterfeuer auf dem Northeimer Mühlenanger geben. Der Grund: das Fußball-Pokalhalbfinale im Northeimer Stadion.

Das hat Moritz Braukmüller vom Vorstand des ausrichtenden FC Eintracht Northeim auf HNA-Anfrage bestätigt. Hintergrund ist das Fußball-Pokalhalbfinale am Ostermontag im Northeimer Stadion zwischen den Oberliga-Herren von Eintracht gegen den TuS Bersenbrück. Die Herausforderungen für die Organisation dieser Begegnung, verbunden mit einem hohen Personaleinsatz, hätten zu dem Entschluss geführt, das Osterfeuer in diesem Jahr nicht auszurichten, so Braukmüller weiter.

„Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer engagieren sich bereits in vielen Bereichen des Vereins, sodass es uns nicht möglich wäre, die logistischen Aufgaben für das Osterfeuer in zufriedenstellender Qualität für die Besucher und für den Verein zu erledigen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber vor dem Hintergrund der zuletzt immer geringeren personellen Ressourcen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“.

Vielmehr wolle Eintracht alles dafür tun, am Ostermontag die Zuschauer und die ganze Stadt mit einem tollen Fußballfest zu begeistern.

Gerne würde Eintracht die Organisation des Osterfeuers aber noch kurzfristig an eine andere Initiative oder einen Verein übergeben, so Braukmüller. Ob Eintracht dann nächstes Jahr wieder ein Feuer ausrichtet, steht noch nicht fest: „Wir haben im Vorstand überlegt, ob wir eine Alternativ-Veranstaltung ausrichten, vielleicht das Lichterfest von früher reaktivieren“.