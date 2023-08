Park-App und Bewuchs im Ruhewald sorgen für Ärger bei Northeimern

Von: Kathrin Plikat

Ärger gibt es auch wegen der Funktionalität der Park-App für das Parken in Northeim. © Hubert Jelinek

Viele Themen kamen bei der HNA-Telefonaktion in dieser Woche zur Sprache. Unter anderem war die Park-App „PaybyPhone“, die in Northeim genutzt wird, ein Thema. Und es gab eine Beschwerde über den Zustand des Ruhewalds Bürgerholz.

Northeim – Bei der HNA-Telefonaktion „Wir sind ganz Ohr für Sie“ gab es eine Beschwerde von Gabriele Kyriazis aus Northeim über die Park-App „PaybyPhone“. Die App würde oft nicht funktionieren, egal, welche Zahlungsart man hinterlege, sagt sie.

Sie müsse häufig zu einem Arzt in der Innenstadt. Sie habe kürzlich ihr Auto geparkt, die Parkzeit per App gebucht („Da hat sie mal funktioniert“). Weil es beim Arzt jedoch etwas länger gedauert habe, wollte sie die gebuchte Parkzeit per App verlängern. Das habe dann aber nicht mehr funktioniert.

Daraufhin habe sie sich bei der Stadt Northeim gemeldet und ihr Problem geschildert. Doch dort habe man ihr nicht weiterhelfen können. Sie habe aber die Auskunft erhalten, dass bekannt sei, dass die App häufig nicht funktioniere, „oder eigentlich nie richtig funktioniert habe“, berichtet sie.

Kyriazis sagt, dass sie sich darüber geärgert habe und es zudem traurig fände, dass sie das Gefühl vermittelt bekomme, dass die Stadt Northeim augenblicklich viele Dinge einfach nicht in den Griff bekomme. Als weiteres Beispiel nannte sie die Gründung einer Stadtmarketing GmbH oder den desolaten Zustand einiger Straßen im Stadtgebiet.

Dazu hat die Northeimer Stadtverwaltung am Donnerstag auf HNA-Anfrage betont, dass die Überprüfung der Park-App in die Wege geleitet werde.

Gudrun Leonhardt aus Northeim hat sich über den Zustand des Northeimer Ruhewalds geärgert. Sie erzählte, dass 2014 ihr Ehemann dort beigesetzt worden sei. „Wenn ich ihn besuchen möchte, muss ich eine Gartenschere mitnehmen und mir den Weg freischneiden“, schilderte sie. Der Bereich links des Hauptweges sei stark zugewuchert, vor allem mit Brombeeren. Dieser Zustand sei auch für viele ältere Menschen, die mit Rollatoren im Ruhewald unterwegs seien, sehr beschwerlich.

Die Stadt Northeim nehme diesen Hinweis dankend auf und gehe der Angelegenheit nach, hieß es dazu aus dem Rathaus. Vermutlich liege die Grabstätte der Anruferin im Grabfeld 4 des Ruhewaldes Bürgerholz. Dort gebe es, besonders im nördlichen Bereich, tatsächlich einen erheblichen Bewuchs mit Brombeeren und ähnlichen Sträuchern.

Generell stelle der Ruhewald allerdings eine naturnahe Bestattungsform dar. Eingriffe in das bestehende, natürliche Umfeld würden nur in geringem Umfang vorgenommen, zum Beispiel im Zuge der Verkehrssicherungspflicht bei trockenen oder abgestorbenen Bäumen.

Weiter betont die Stadtverwaltung, solche Anliegen zukünftig unter Nennung des betroffenen Baumes oder der Grabstelle mitzuteilen. Nur so könnten die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung sich ein Bild vor Ort machen und gegebenenfalls notwendige Pflegemaßnahmen einleiten.

Über weitere Themen der Telefonaktion berichten wir in der nächsten Woche. (kat)