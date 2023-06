Neuer Pferdesportfachmarkt öffnet 2024 an der Autobahn 7 in Northeim

Von: Kathrin Plikat

Ein Krämer Pferdesport-Fachmarkt, aufgenommen in Sulzemoos in Bayern. So soll auch der Markt in Northeim aussehen. © Rosemarie Gerhardy

Betreiber Frank Schmeckenbecher: Bauauftrag wurde vergeben – Arbeiten sollen bald starten

Northeim – Bereits seit 2016 möchte Schmeckenbecher, Geschäftsführer der Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG mit Sitz in Hockenheim, in Northeim einen Pferdesportfachmarkt realisieren (HNA berichtete). Jetzt die gute Nachricht: Im nächsten Jahr soll der Markt öffnen, noch in diesem Jahr sollen auf dem Gelände in Verlängerung des Northeimer Autohofs an der A 7 die Bauarbeiten starten.

Das hat Schmeckenbecher jetzt auf HNA-Anfrage bestätigt mit dem Hinweis: „Es ist höchst selten, dass sich ein Bauvorhaben von uns derart in die Länge zieht.“ Schmeckenbecher musste Durchhaltevermögen beweisen, denn immer wieder gab es bei der Realisierung in den vergangenen Jahren Verzögerungen, zunächst wegen des ursprünglichen Standorts unterhalb der Helios-Klinik,, der vor allem in den politischen Gremien oft und heftig diskutiert wurde, und auch in der Stadtverwaltung ging das Verfahren nur schleppend voran.

Bis Schmeckenbecher quasi der „Kragen platzte“: Im Herbst 2021 teilte er der Stadt Northeim mit, dass er sich, sollte die Baugenehmigung bis Ende 2021 nicht vorliegen, aus Northeim zurückziehen werde. Das schien zu wirken, denn einige Monate später beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan für das Areal, einige Zeit später lag auch die Baugenehmigung vor. Laut Schmeckenbecher hat sein Unternehmen die Erschließungsstraße zum Grundstück bereits bauen lassen, kürzlich wurde der Bauauftrag vergeben: „Wir rechnen recht bald mit dem Beginn des Hochbaus.“

Die Eröffnung des Marktes ist nach seinen Worten für den Spätsommer 2024 geplant. Aktuell warte er noch darauf, dass die Firma Leinemann ihren alten Werbepylon am Autohof, der im Bereich der Krämer-Zufahrt steht, entfernt. Schmeckenbecher: „Wir bauen einen eigenen Werbepylon, unabhängig von der Firma Leinemann.“ Auf dem gut 11 000 Quadratmeter großen Grundstück möchte die Firma Krämer Pferdesport einen sogenannten „Mega Store“ mit einer Verkaufsfläche von etwa 1300 Quadratmetern errichten. (kat)