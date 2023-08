Pilzbefall: Vier Bäume werden zwischen Höckelheim und Northeim gefällt

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Wie hier an der Bundesstraße 248 zwischen Imbshausen und Echte werden am Freitag an der B 241 zwischen Höckelheim und Northeim ebenfalls einige Bäume gefällt. © Olaf Weiss

Weil sie mit einem Pilz befallen sind, werden am morgigen Freitag im Laufe des Tages an der Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Höckelheim vier Bäume gefällt.

Höckelheim - Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Nachdem an der Strecke bei einem Unwetter vor einigen Wochen bereits zwei Winterlinden umgestürzt waren, habe man die Untersuchung der Bäume entlang der B 241 in Auftrag gegeben.

Speziell ausgebildete Hunde hätten dann den Pilzbefall aufgespürt. Bei dem Pilz handelt es sich um den Brandkrustenpilz.

Die Baumfällarbeiten finden laut Mitteilung „unter fließendem Verkehr“ statt, sodass er nur zu geringen Verkehrsbehinderungen komme. Eine Sperrung der Bundesstraße sei nicht nötig. Zu einem späteren Zeitpunkt fänden zudem Überprüfungen an sechs weiteren Bäumen entlang der Strecke statt. Sollten diese Bäume nicht mehr standsicher sein, werden sie ebenfalls gefällt, heißt es weiter. (kat)