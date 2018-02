Plan: Neue Skateranlage in Northeim soll am Hallenbad entstehen

Einstieg in die Planung einer neuen Skateranlage in Northeim: Bei einer Info-Veranstaltung im Jugendzentrum Alte Brauerei wurden Ideen gesammelt.

Northeim. Eine neue Skateranlage in Northeim könnte auf dem Gelände zwischen Hallenbad und der auf dem ehemaligen Realschulgelände geplanten Sporthalle entstehen, die die marode Schuhwallhalle ersetzen soll.

Für diesen Standort sprachen sich aktive Northeimer Skater jetzt bei einer Info-Veranstaltung im Jugendzentrum Alte Brauerei aus.

Mit der Veranstaltung folgte die Stadtverwaltung einem Auftrag des Stadtrats vom November. Der Rat hatte voriges Jahr festgelegt, dass die Planungen für den Neubau, der die alte nicht mehr nutzbare Skateranlage auf dem Mühlenanger ersetzen soll, unter Beteiligung der Jugendlichen vorgenommen werden sollen (HNA berichtete).

Neun aktive Skater folgten der Einladung, die vom Vorsitzenden des Stadtjugendrings, Jan Mönnich, und dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Jörg Dodenhöft, moderiert wurde.

Außer dem Standort am Hallenbad kristallisierten sich noch weitere mögliche Plätze heraus: Der Bleichewall zwischen Alter Brauerei und Jugendherberge, die Grünfläche am Eschenschlag, Vogts Teich und der Adolf-Hueg-Wall. Der Brunkelskamp, das Gustav-Wegner-Stadion und ein Fläche in der Nachbarschaft des Vereinsheims der Turngemeinde Northeim stießen wegen der Abgelegenheit auf Ablehnung.

Als wünschenswert bezeichnete die Skater die Nähe zum Zentrum und zum öffentlichen Personennahverkehr. Kritisch sehen sie die Anbindung an einen Spielplatz, weil dies nach ihren Erfahrungen zu Nutzungskonflikten führen könnte.

Bei einer Ortsbegehung im April sollen die Anlagen-Standorte jetzt unter die Lupe genommen werden.

Experte soll unterstützen

Die Jugendlichen sagten, dass sie eine Anlage aus feinporigem Beton favorisieren. Auf dem Belag könnten sie am besten fahren und ihre Figuren einstudieren. Asphalt scheide wegen der Sturzgefahr durch herausbrechende Steinchen aus. Auf der alten Anlage auf den Mühlenanger sei er zudem zu weich gewesen. Skater Beat Jürgens: „Beton ist langlebiger.“

Großer Wunsch: Bei der Planung solle ein Experte, wie der Göttinger Skater Jan Kliewer, einbezogen werden, der maßgeblich die Anlage an der Sparkassen Arena in der Uni-Stadt mitgestaltet hat. Dem will die Stadtverwaltung nachkommen.

Auf das Angebot einer Übergangslösung, das ihnen Jörg Dodenhöft, unter anderem in Form einer bezahlten Fahrt zur Anlage in Göttingen, unterbreitete, wollen die Skater allerdings verzichten: „Uns liegt am Herzen, dass was gemacht wird. Investieren Sie das Geld in den neuen Platz“, sagte Northeims Skater-Urgestein Timo Günther.

Ein Skater machte zudem den Vorschlag, über die Schaffung einer Anlage in einer Halle nachzudenken.